SACRAMENTO — Parfois, le chemin vers la réussite financière n’est pas pavé d’or. C’est rempli de chagrin et de beaucoup de travail acharné.

Pour Robyn Gutierrez, tout avoir ne suffisait pas.

« J’étais allée à l’école, j’avais travaillé dans ma carrière, j’avais gravi les échelons, mais j’étais tellement mal alignée et tellement malheureuse et j’étais prête à m’en éloigner », a-t-elle déclaré.

Gutierrez s’est donc tourné vers une vieille amie et stratège financière Priya Kumar pour obtenir de l’aide.

Le parcours de Kumar vers la réussite financière a duré des années. Son moment « ah-ha » est survenu alors qu’elle était une mère récemment divorcée avec un enfant de six mois.

« Je faisais les courses, j’achetais des couches et du lait pour mon fils, et ma carte ne cessait de baisser », a déclaré Kumar. « C’était si difficile de retenir mes larmes. J’ai promis que cette journée ne se répéterait jamais de ma vie. »

C’est à ce moment-là qu’elle a pris sa passion et l’a alignée sur un objectif : enseigner aux autres ce qu’on appelle le traumatisme financier.

« Comment les différents événements et circonstances de notre vie déterminent réellement notre relation avec l’argent, [the] la mentalité financière que nous portons et que nous transmettons à nos enfants », a déclaré Kumar.

Par exemple, Kumar a déclaré qu’elle avait appris à travailler 24 heures sur 24 pour réaliser le rêve américain auprès de ses parents immigrés, et que cette mentalité financière lui coûtait psychologiquement.

« Donc, réévaluez votre relation, d’où elle vient réellement, et comprenez que cet état d’esprit ne vous sert plus », a-t-elle déclaré. « Ils avaient des opportunités limitées. Mes opportunités sont plus grandes, alors pourquoi est-ce que j’agis presque par manque de mentalité ? »

Kumar a déclaré qu’elle avait développé une approche plus abondante et plus aimante de l’argent et qu’elle apprenait à d’autres comme Gutierrez à faire de même.

« Je me sens confiant dans le travail que je fais grâce au travail que nous avons accompli ensemble, et je me sens plus présent et plus calme afin de pouvoir être présent pour mon fils pendant que je construis également cette entreprise », a déclaré Kumar.

Kumar organise actuellement des ateliers avec des communautés mal desservies pour aider les familles et, en particulier, les mères célibataires à sortir de la pauvreté générationnelle et sur la voie de l’indépendance.