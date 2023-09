L’entreprise du gagnant de MasterChef avec DEUX restaurants de rue ferme ses portes – laissant une dette de 1 million de livres sterling

L’entreprise de restauration de Kenny Tutt, lauréat de MASTERCHEF, a fait faillite en raison de plus d’un million de livres sterling au fisc, à la banque, aux employés et même à des clients fidèles.

Le mois dernier, Tutt a été contraint de défendre la fermeture de ses deux restaurants, Pitch et Bayside Social, tous deux situés à Worthing, dans l’ouest du Sussex, au milieu d’affirmations selon lesquelles il avait laissé les travailleurs dans l’embarras avec l’argent dû et certains avaient été contraints de recourir aux banques alimentaires.

Nous pouvons désormais révéler que la société Pitch Foods Ltd de Tutt est en train d’être liquidée par un créancier volontaire avec un nombre considérable de dettes.

Les employés seront les premiers dans la file d’attente pour toute récompense en tant que créanciers privilégiés, car ils doivent 35 689 £ d’arriérés de salaires, de congés payés et de régimes de retraite.

Seuls 17 732 £ d’actifs sont actuellement disponibles pour rembourser cette somme, selon le relevé des affaires du liquidateur déposé à la Companies House.

Le HMRC doit 203 285 £ de PAYE et 359 871 £ de TVA. La société a également une dette de 84 581 £ auprès de Santander.

Les réclamations non préférentielles comprennent 78 735 £ supplémentaires auprès de dizaines de créanciers commerciaux et de dépenses, dont Ocado, Waitrose et le conseil local.

Les employés doivent 48 835 £ supplémentaires – on ne sait pas à quoi cela sert – et même les détenteurs de cartes-cadeaux sont endettés de 36 221 £, vraisemblablement pour des bons qui n’ont pas encore été utilisés.

Le compte de prime d’émission – actions achetées par les administrateurs à un prix gonflé – est également dû 169 775 £.

Pourtant, ces revendications non préférentielles ne recevront probablement pas un centime.

Au total, l’entreprise doit 1 072 981 £.

En août, une page Facebook locale affirmait que le personnel de Pitch n’était pas correctement informé de la fermeture du restaurant et n’avait pas été payé pour son travail.

Une partie d’un long article disait : « Le personnel doit payer des salaires, des indemnités de vacances et des pourboires. Dans le cas de mon fils, son salaire était de 2 000 £ par mois, on lui devait 800 £ de pécule de vacances car il travaillait sans prendre de vacances afin de pouvoir payer ses factures. De plus, tout le personnel recevait environ 400 £ par mois en pourboires, ce qui correspondait au montant après partage égal du montant total. Tous les pourboires ont été retenus, y compris les pourboires en espèces.

Il ajoute que certains employés dépendent désormais des banques alimentaires et ne peuvent pas payer leurs factures.

Mais Tutt a répliqué en déclarant dans une déclaration au Sun : « Nous travaillons sur le processus de fermeture de l’entreprise, y compris la liquidation officielle, ce qui prend du temps. Nous utilisons également le Redundancy Payment Service, ce qui signifie que tout le personnel recevra l’intégralité du paiement, y compris les indemnités de vacances, les indemnités de licenciement et tout préavis dû. Ce processus peut cependant prendre entre 3 et 5 semaines.

« Nous sommes incroyablement tristes de devoir fermer notre entreprise, mais nous travaillons avec tout notre personnel pour les aider à chercher un autre emploi dans la région, et nous avons également pu employer plus de la moitié de l’équipe sur de nouveaux projets que nous avons. je travaille dessus. »

Le chef et sa femme Lucy, associée en affaires, semblent désormais prêts à ouvrir un café dans le cinéma historique Dome de la ville après qu’une demande de licence a été approuvée par le conseil.

Cette décision commerciale a suscité la colère de certains habitants qui ont juré de boycotter la nouvelle entreprise en raison de la manière dont les fermetures de restaurants se sont déroulées.

Kenny a ouvert Pitch en 2019 quelques mois seulement après avoir remporté MasterChef. Le restaurant contemporain mettait l’accent sur les plats britanniques de saison et fonctionnait également comme une école de cuisine avec des masterclasses de Kenny lui-même.

Après la fermeture du restaurant, il a écrit sur les réseaux sociaux : « C’est avec le cœur très lourd qu’aujourd’hui nous disons au revoir à notre restaurant Pitch. Un endroit qui est devenu un véritable élément de la communauté de cette grande ville.

« Nous souhaitons remercier chacun de nos clients qui ont franchi nos portes. Les innombrables anniversaires, anniversaires et occasions spéciales auxquels nous avons eu le plaisir de participer en petite partie et notre brillante équipe qui a fait de ce moment un moment inoubliable pour beaucoup.

« Nous avons fait tout ce que nous pouvions pour rester viables, mais nous ne croyons pas qu’il faille répercuter les coûts sans cesse croissants sur nos clients et devenir quelque chose que nous n’avions pas prévu d’être. C’est l’adieu à ce chapitre et nous sommes sûrs qu’il y en aura d’autres à venir.

« Nous avons vécu des moments fantastiques, ça a été une véritable aventure. »

