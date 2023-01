L’entreprise déclare l’utilisateur de Reddit “Employé de l’année” jours après avoir rejeté la lettre de démission

Il y a des moments où l’on veut quitter son emploi et en commencer un nouveau. Cependant, cela devient un peu compliqué lorsque votre employeur n’approuve pas votre démission. Un cas similaire s’est produit ici. S’adressant à Reddit, l’utilisateur “u/WorthlessFloor7” a partagé ce qui s’est passé après avoir soumis sa lettre de démission. Dans le subreddit anti-travail, l’employé a partagé une capture d’écran de la réponse qu’il a reçue après avoir envoyé sa lettre de démission.

“J’ai essayé de quitter mon emploi et ils ont dit non”, lit-on dans la légende. Dans la capture d’écran, on peut voir que l’entreprise a dit à l’employé qu’il devait s’engager dans l’entreprise pendant au moins un an.

Cela a commencé une conversation entre les deux. A cela, la personne répond qu’elle est un « employé à volonté », elle peut mettre fin à son emploi moyennant un préavis de 4 semaines. Voici comment ça s’est passé :

L’image est maintenant devenue virale avec des tonnes de réponses. « Lisez votre contrat. Ils ont peut-être mis quelque chose là-dedans comme une sorte de pénalité si vous partez avant un an. Normalement, il perd un bonus de signature (ou quelque chose de similaire), mais ils ne peuvent pas vous forcer à travailler pour eux”, a écrit un utilisateur de Reddit. Un autre utilisateur a écrit : “Maintenant, tous vos collègues doivent suivre vos traces.”

Voici quelques réponses :

Le même message a également été partagé sur Twitter et est devenu viral. « Ce contrat peut être des langues de non-concurrence. Vous devriez pouvoir partir si vous le souhaitez. Relisez-le simplement. Ils ne peuvent pas vous faire rester”, a écrit un utilisateur de Twitter. Une autre personne a écrit : “Seulement deux semaines à l’avance, je donne des emplois, c’est quand ils remarquent que je suis parti depuis deux semaines”.

Ils étaient nombreux à soutenir l’employé.

Lisez toutes les dernières nouvelles de Buzz ici