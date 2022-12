L’entreprise de vêtements portables Oura lance un programme pour les employeurs

Oura, basé en Finlande, fabricant de l’anneau de suivi de la santé, a annoncé le lancement d’Oura For Business, qui fournira aux particuliers des informations personnalisées tout en fournissant des outils et des recommandations personnalisés aux dirigeants basés sur les données du groupe.

Oura a déclaré qu’elle proposera des offres spécialisées axées sur le bien-être des employés, l’athlétisme, l’armée, la santé, les entreprises et l’enseignement supérieur.

La société basée en Finlande affirme que les employeurs peuvent accéder à des mesures anonymes Oura Ring sur les scores de sommeil, de préparation et d’activité, ainsi qu’à du contenu et à des conseils axés sur les membres pour prendre des mesures sur les mesures de bien-être des employés.

Néanmoins, la participation individuelle aux programmes et aux rapports au niveau de l’organisation se fait sur une base volontaire.

“Oura For Business améliore fondamentalement la manière dont les organisations de toutes sortes peuvent soutenir leurs employés”, a déclaré Tom Hale, PDG d’Oura, dans un communiqué. « Aider les individus à s’épanouir est la façon dont nous créons du succès et des résultats positifs pour la société dans son ensemble. Nous avons déjà constaté une forte traction auprès des entreprises clientes et nous sommes ravis de continuer à développer ces offres dans le cadre de la prochaine phase de l’évolution d’Oura. »

LA GRANDE TENDANCE

La société finlandaise de vêtements portables, qui a lancé son produit pour la première fois sur Kickstarter en août 2015n’a cessé d’élargir ses offres commerciales depuis sa création.

En 2021, la société a lancé Oura Ring Generation 3, la dernière version de son portable, qui comprend un suivi de la fréquence cardiaque pendant la journée avec une surveillance en direct de la fréquence cardiaque, des contrôles de température améliorés et une prédiction des menstruations.

En août, Oura a annoncé un partenariat avec l’application de contrôle des naissances Natural Cycles, dans lequel les porteurs de l’anneau Oura peuvent synchroniser les changements de température corporelle collectés à partir de l’anneau avec l’application Natural Cycles qui utilise les données de température pour déterminer la fenêtre fertile d’un utilisateur.

Plus tôt cette année, Oura a annoncé que sa valorisation avait atteint 2,55 milliards de dollars. Un porte-parole a déclaré MobiHealthActualités il avait levé un cycle de financement “sursouscrit”, bien que la société n’ait pas publié plus de détails. La startup avait précédemment recueilli 100 millions de dollars en financement de série C en mai 2021.