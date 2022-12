L’entreprise de Trump est coupable de fraude fiscale, un coup porté à l’entreprise et à l’homme

M. Trump a personnellement payé les frais de scolarité, a déclaré M. Weisselberg, liant l’ancien président au programme plus large. Pour étayer l’affirmation selon laquelle M. Trump « sanctionnait explicitement la fraude fiscale », les procureurs ont produit un document qu’il a signé et qui, selon eux, le montrait autorisant l’un des éléments cruciaux du stratagème : une réduction de salaire pour un autre cadre qui recevait des avantages clandestins.

Bien qu’aucune preuve n’ait émergé que M. Trump savait que ses dirigeants n’avaient pas payé d’impôts sur les paiements, les procureurs ont noté qu’il était un patron pratique, en particulier en ce qui concerne l’argent.

“Cette affaire concerne la cupidité et la tricherie”, a déclaré Susan Hoffinger, la procureure principale, au jury lors de l’ouverture des plaidoiries. À la fin du procès, l’accusation avait fait valoir que l’inconduite était omniprésente dans toute l’organisation Trump, qui « cultivait une culture de fraude et de tromperie ».

Si l’entreprise avait le moindre espoir d’acquittement, il reposait sur le contre-interrogatoire de M. Weisselberg, qui a admis avoir trahi son employeur et avoir exécuté le stratagème sans l’approbation de M. Trump. Interrogé par un avocat de la défense, Alan Futerfas, pour savoir si M. Weisselberg était gêné par son comportement, l’exécutif, au bord des larmes, a répondu doucement : “Plus que vous ne pouvez l’imaginer.”

Dans ses plaidoiries finales, Mme Necheles a déclaré au jury que M. Weisselberg avait témoigné à plusieurs reprises avoir agi pour son propre bénéfice, et non pour aider l’entreprise ou la famille Trump. Et le juge chargé de l’affaire, Juan Merchan, a expliqué aux jurés que pour que l’entreprise soit coupable, M. Weisselberg ne pouvait pas avoir entrepris le stratagème uniquement pour son propre gain personnel.

Mme Necheles a fait valoir que l’accusation n’avait pas réussi à s’acquitter de cette charge. Elle a noté que lorsque M. Weisselberg a été interrogé à la barre sur sa motivation pour déduire la valeur de ses avantages de sa rémunération globale, il a déclaré: “Mon intention était d’économiser de l’argent avant impôts” – pas d’aider l’entreprise.

L’admission a renforcé ce qui est devenu un mantra pour la défense : “Weisselberg l’a fait pour Weisselberg !”