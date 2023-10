L’entreprise de tortillas de Maria et Ricardo à Canton allie patrimoine et technologie

CANTON – De la fleur brute à l’aplatissement en passant par l’emballage à grande échelle, Maria et Ricardo ont déclaré que leur entreprise est un mélange parfait d’héritage et de technologie.

« Nous essayons vraiment d’imiter le processus traditionnel de tortilla faite à la main », a déclaré Checue Montemayor, PDG de Maria & Ricardo. Ce qui a commencé en 1986 à Jamaica Plain, par deux cousins ​​émigrés du Mexique, est aujourd’hui devenu l’un des plus grands fabricants de tortillas de la côte Est. «Chaque consommateur mérite de manger une bonne tortilla. C’est en quelque sorte notre cadeau au monde. »

Montemayor a déclaré que l’usine de tortillas de Canton fonctionne 24 heures sur 24, cinq jours par semaine.

« Il s’agit d’ingrédients naturels et biologiques, rendant hommage aux origines des produits », a-t-il déclaré.

Plus de 100 produits différents sont fabriqués quotidiennement dans l’usine et expédiés aux restaurants, écoles, universités et supermarchés à travers le pays.

« Il y a beaucoup de passion dans ce que nous faisons. Chaque année, il y a un moment pour nous inspirer de notre héritage, que pouvons-nous apporter d’autre au marché. Nous déployons beaucoup d’efforts pour apporter le meilleur des deux mondes. D’un remettre le patrimoine mais aussi la science », a déclaré Montemayor.

L’usine produit plus d’un million de tortillas par jour dans toutes les variantes et tailles, atteignant 48 États. Ils emploient 200 personnes avec une marge de croissance.

« Fiers des grands progrès que nous avons réalisés, des clients que nous avons et surtout de la formidable équipe de Maria et Ricardo qui travaillent dur pour faire la différence chaque jour », a déclaré Montemayor.