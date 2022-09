L’entreprise de thermoformage de Woodstock célèbre ses 60 ans d’activité – Shaw Local

Dordan, un fabricant et designer familial basé à Woodstock, fêtera ses 60 ans d’activité en octobre.

La société fournit des emballages thermoformés aux marchés de l’électronique, de l’automobile, du médical et de la consommation, spécialisée dans la manutention de plateaux pour l’automatisation et l’emballage de dispositifs médicaux.

Dordan Manufacturing a été fondée par Edwin et Vivian Slavin en 1962 dans un petit magasin de détail du côté nord de Chicago, selon un communiqué de presse. Le PDG et président de Dordan, Daniel Slavin, a repris l’entreprise de ses parents à la fin des années 1970.

Dordan a terminé sa salle blanche pour la fabrication d’emballages médicaux en 2018 dans son usine de Woodstock. (Fourni par Dordan)

Au milieu des années 1990, Dordan a déménagé à Woodstock. Des années 1990 au début des années 2000, Dordan s’est concentré sur la conception et la fabrication d’emballages pour les industries de vente au détail comme l’électronique grand public et les cosmétiques, selon le communiqué. Les changements ultérieurs du marché dans ces industries ont aidé Dordan à se lancer dans l’emballage médical, complétant sa salle blanche certifiée ISO Classe 8 en 2018.

Aujourd’hui, Daniel Slavin est rejoint à Dordan par son fils et directeur général, Aric Slavin ; son gendre et responsable qualité, Danny Haavig ; et, sa fille et directrice du marketing, Chandler Slavin-Bond, selon le communiqué.