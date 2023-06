L’entreprise de tâches administratives activée par l’IA Outbound AI gagne 16 millions de dollars

Outbound AI, basée à Seattle, une société proposant des agents virtuels alimentés par l’IA qui effectuent des tâches administratives, a annoncé qu’elle avait obtenu 16 millions de dollars en financement de démarrage.

Madrona Venture Group et SpringRock Ventures ont codirigé le cycle avec la participation d’Ascend, Pack Ventures, Epic Ventures, Tacoma Venture Fund, Locke Capital et KCRise Fund.

CE QU’ILS FONT

Outbound AI est un outil d’IA conversationnel pour les soins de santé avec des agents virtuels 24h/24 et 7j/7 qui se concentrent sur le cycle de revenus, y compris la vérification de l’éligibilité et des avantages, le statut des réclamations et l’autorisation préalable.

« Nous utiliserons les fonds pour accélérer nos efforts de vente et de marketing autour des cas d’utilisation actuels du cycle de revenus back-end et pour nous aider à évaluer plusieurs nouveaux cas d’utilisation pour d’autres domaines de travail administratifs. Nous utiliserons également les fonds pour lancer de nouveaux programmes avec de nouveaux partenaires », a déclaré Stead Burwell, fondateur et PDG d’Outbound AI. MobiHealthActualités dans un e-mail.

APERÇU DU MARCHÉ

La startup de technologie de la santé est soutenue par le directeur général de Madrona Venture Group, Tim Porter, et Kirsten Morbeck de SpringRock Ventures, qui a précédemment investi dans une startup d’IA conversationnelle Saykara, qui s’est concentré sur le traçage ambiant pour les médecins.

Saykara était acquis par Nuance Communications, que Microsoft a ensuite acquis.

Une autre plate-forme d’IA conversationnelle est Hyro. Il offre un centre d’appels pour les prestataires qui permet des conversations automatisées avec leurs patients via l’IA conversationnelle et des analyses en temps réel, avec des informations sur les interactions avec les patients. Hyro dispose également d’un assistant alimenté par GPT, surnommé Spot, qui offre une explication autour des sorties AI.

En mai, la société a annoncé qu’elle avait levé 20 millions de dollars en financement de série B dirigé par Macquarie Capital, portant sa levée totale à 35 millions de dollars.