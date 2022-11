L’entreprise de soins à domicile Sprinter Health s’associe au fournisseur de soins virtuels Firefly Health

Sprinter Health, basé en Californie, a annoncé son partenariat avec Firefly Health pour intégrer ses services cliniques à domicile dans les soins primaires virtuels de Firefly.

Les membres de Firefly pourront recevoir des prélèvements de laboratoire, des contrôles vitaux, des examens de la vue pour diabétiques et des dépistages alimentaires, ainsi que des électrocardiogrammes à domicile par l’intermédiaire des phlébotomistes et des infirmières de Sprinter. Les médecins Firefly recevront les résultats de laboratoire et les notes par voie électronique pour examen.

Le déploiement commencera avec les patients Firefly situés dans la région de Boston.

« En collaboration avec Firefly Health, nous aidons à condenser le temps nécessaire pour recueillir les données importantes dont un médecin a besoin en quelques minutes du temps d’un patient », Max Cohen, PDG et cofondateur de Sprinter Health, a déclaré dans un communiqué. “Le résultat est la commodité et l’abordabilité de la télésanté combinées à des services en personne hautement tactiles nécessaires pour s’assurer que les médecins disposent d’informations essentielles pour établir un diagnostic précis et fournir les meilleurs soins.”

LA GRANDE TENDANCE

Le partenariat intervient un mois après l’assureur Blue Cross Blue Shield du Massachusetts a annoncé qu’il offrirait une option de soins primaires virtuels via Firefly Health ou le fournisseur hybride Carbon Health qui serait disponible dans la “majorité” de ses plans de santé commerciaux à partir du 1er janvier.

Les membres de l’assureur maladie pourront accéder aux soins primaires, aux soins de santé mentale et aux références vers des prestataires en personne de leur réseau si nécessaire avec une part de coût de 0 $ à condition qu’ils répondent aux exigences de leurs plans.

En mars, Firefly a dévoilé un partenariat avec une startup numérique de santé gastro-intestinale Oshi Health offrira des soins digestifs numériques, permettant aux membres de Firefly d’avoir accès à des visites virtuelles avec une équipe de soins, comprenant des prestataires, des diététiciens et des psychologues.