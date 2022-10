L’entreprise de poulet Walker liée aux avantages du travail non rémunéré

ATLANTA (AP) – Alors que Herschel Walker fait campagne pour le Sénat américain, il appelle la société à aider les opprimés comme il dit que d’autres l’ont aidé à surmonter ses problèmes de santé mentale. Cela inclut ceux du système de justice pénale.

“Si quelqu’un sort de prison, il devrait mettre en place des incitations pour que la personne ait appris un métier, et vous incitez une entreprise à l’embaucher afin qu’il puisse gagner sa vie”, a déclaré Walker le 17 août à Kennesaw. , Géorgie.

Vantant son propre succès, Walker a ajouté qu’il est de sa “responsabilité maintenant d’aider”.

Pourtant, les dossiers de la Cour fédérale examinés par l’Associated Press suggèrent que la distribution alimentaire de Walker a reçu un coup de pouce, grâce à une entreprise qu’il vante en tant que partenaire et fournisseur principal, du travail non rémunéré des délinquants toxicomanes acheminés vers un programme de réadaptation résidentielle au lieu de la prison.

Les avocats des participants au programme, une organisation basée dans l’Oklahoma nommée «Christian Alcoholics & Addicts In Recovery», l’ont dénoncé devant le tribunal comme un «camp de travail» qui profite d’une «main-d’œuvre vulnérable sous le couvert de… services de réadaptation».

Il n’est pas possible de quantifier les gains financiers que Walker aurait pu tirer d’une main-d’œuvre sous-évaluée. Mais les liens entre ses Renaissance Man Food Services, le géant de la transformation Simmons Foods Inc. et le programme CAAIR offrent au moins un certain contraste avec le discours de campagne de Walker.

Walker tente de renverser le sénateur Raphael Warnock, un démocrate, lors de l’une des élections de mi-mandat les plus importantes du pays. Leur confrontation pourrait déterminer le contrôle du Sénat.

CAAIR a commencé il y a plus de dix ans à envoyer des résidents travailler chez Simmons Foods Inc., une entreprise que Walker vante comme partenaire principal et fournisseur de sa concession, Renaissance Man Food Services. Les juges des États assignent les condamnés au CAAIR, leur laissant le choix entre le programme résidentiel ou l’incarcération traditionnelle. Simmons contracterait du travail avec CAAIR, dont les participants n’étaient pas payés.

Les tribunaux américains ont déclaré ces arrangements légaux. Mais de nombreux experts en justice pénale critiquent les programmes de travail gratuit.

“Les tribunaux de la toxicomanie sont généralement un programme de déjudiciarisation avant le procès”, a déclaré Jillian Snider, ancienne policière de New York et maintenant directrice de la justice pénale et des libertés civiles chez R Street, un groupe de réflexion de centre-droit basé à Washington.

Snider a décrit l’idéal comme “presque comme un programme ambulatoire” avec des conseils professionnels et une formation professionnelle, ainsi que certaines responsabilités professionnelles qui incluent les salaires. Les conceptions basées davantage sur le travail que sur la réadaptation et la formation professionnelle, a déclaré Snider, sont «principalement uniques aux États du Sud».

Une poursuite fédérale toujours en cours contre CAAIR et Simmons a détaillé comment certains participants auraient été contraints de travailler lorsqu’ils étaient blessés, contraints d’assister à des services religieux et menacés d’emprisonnement si leur travail n’était pas satisfaisant. Le CAAIR, selon les participants devant le tribunal, n’a pas toujours fourni le traitement de réadaptation ou psychiatrique nécessaire, le type sur lequel Walker a insisté lorsqu’il partage son histoire personnelle. Le CAAIR a décrit ses services dans les dossiers judiciaires comme « une combinaison de thérapie par le travail et de conseils spirituels et religieux ».

Snider a expliqué que “parler à des conseillers professionnels” et “être mis en place avec de réelles opportunités d’avancement éducatif et de formation professionnelle” doivent être inclus pour un “programme complet”, et ce n’est pas possible, a-t-elle dit, “si vous travaillez à plein temps”. – du temps dans un poulailler.

Néanmoins, un juge du tribunal de première instance en 2020 a rejeté les affirmations des participants selon lesquelles le CAAIR avait violé la législation fédérale du travail. Un recours est en instance.

La PDG et co-fondatrice de CAAIR, Janet Wilkerson, a déclaré à l’Associated Press qu’elle “n’avait jamais eu de relations” avec Walker. Elle a refusé de commenter davantage, citant un litige en cours.

Ni Walker ni Renaissance Man Food Services n’ont été désignés comme défendeurs. La campagne de Walker a refusé de commenter la question, affirmant que Simmons n’était pas la société de Walker. Un représentant de Simmons n’a pas répondu aux demandes de renseignements.

Pourtant, dans le récit de Walker, Simmons est un élément clé de son succès. Sur le site Web de Renaissance, Simmons est le seul fournisseur ou partenaire mentionné par son nom : “RMFS s’associe à Simmons Foods pour apporter des produits de qualité… au marché de la vente au détail et de la restauration.” Le site Web met en évidence l’un de ses emplacements comme Siloam Springs, Arkansas, où Simmons est basé. La relation remonte à 2006, selon les déclarations précédentes de Walker aux médias.

Renaissance se présente comme une entreprise certifiée détenue par une minorité – Walker is Black – qui travaille avec «des partenaires fournisseurs pour répondre aux besoins de nos clients du commerce de détail et de la restauration». Cela suggère une relation dans laquelle Walker s’associe à des entreprises de transformation alimentaire pour agir en tant que distributeur afin qu’une entreprise finale achète auprès d’une entreprise détenue par une minorité.

CAAIR, quant à lui, se présente comme une entreprise confessionnelle. Ses programmes ont été lancés en 2008 avec six hommes, selon son site Web, et en 2015, ils en hébergeaient 200 dans trois dortoirs.

Tout au long du litige, Simmons et CAAIR ont défendu leurs pratiques. Mais une chose n’a jamais été contestée : les hommes que CAAIR a envoyés aux usines de poulet n’ont pas été payés.

«Les participants… effectuent un travail sans rémunération chez divers fournisseurs de travail à proximité, y compris Simmons», ont écrit les avocats dans la défense du programme. “Cette exigence n’est pas un secret.”

Dans les documents judiciaires, Wilkerson a décrit ses «clients» plutôt que ses employés. Le participant a signé des documents stipulant que le CAAIR “ne (leur) offrait pas d’emploi” et qu’il “ne recevrait pas de salaire”.

“Simmons paie CAAIR pour le travail effectué par les participants CAAIR à un taux bien supérieur au salaire minimum”, a attesté Wilkerson.

Wilkerson a soumis des exemples d’un «accord d’admission» qui promet «une formation professionnelle sur un chantier», ainsi que l’exigence de «travailler sur un chantier désigné». Les documents ne nomment aucune entreprise potentielle, n’expliquent aucun emploi et ne détaillent aucune formation.

Les participants étaient «libres de quitter (le programme) à tout moment», indiquent les documents. Mais une telle action pourrait entraîner des “conséquences de la part du système de justice pénale pour départ anticipé”.

Dans une affaire fédérale distincte contre un autre programme de réadaptation à but non lucratif, Simmons a de nouveau défendu ses pratiques dans un mémoire «ami de la cour» de 2020 déposé à l’appui de DARP Inc.

Citant la relation de Simmons avec CAAIR, les avocats de Simmons ont écrit que “CAAIR fonctionne sur le même modèle de base” que DARP pour “offrir des opportunités professionnelles à ceux qui luttent” contre la dépendance.

Les participants ont travaillé “pour réaliser leur propre réhabilitation, pas au profit de DARP” ou de toute entreprise à but lucratif, indique le mémoire. En outre, les avocats ont affirmé que les travailleurs non rémunérés recevaient un avantage au-delà de l’argent : “un sentiment d’estime de soi et d’accomplissement”.

