L’entreprise de poulet Walker liée aux avantages du travail non rémunéré

ATLANTA (AP) – Herschel Walker fait campagne pour le Sénat américain en tant que champion de la libre entreprise et défenseur des malades mentaux, des criminels et d’autres personnes en marge de la société. Et le républicain de Géorgie a appelé à des politiques qui mélangent ces priorités.

“Si quelqu’un sort de prison, il devrait mettre en place des incitations pour que la personne ait appris un métier, et vous incitez une entreprise à l’embaucher afin qu’il puisse gagner sa vie”, a déclaré Walker le 17 août à Kennesaw. , Géorgie.

Walker, qui a fondé Renaissance Man Food Services en 1999 dans le cadre de l’industrie tentaculaire de la transformation alimentaire aux États-Unis, a ensuite fait un signe de tête à son expérience en affaires. “C’est ma responsabilité maintenant d’aider”, a déclaré Walker.

L’argument mélange plusieurs fils de la tentative de Walker de renverser le sénateur Raphael Warnock, un démocrate, dans un affrontement électoral de mi-mandat qui pourrait déterminer le contrôle du Sénat. Ancienne star du football universitaire et professionnel, Walker se présente comme un homme d’affaires, un chrétien sans vergogne et quelqu’un qui a surmonté des problèmes de santé mentale avec l’aide des autres.

“Nous devons devenir une société qui veut aider, et non blesser qui que ce soit”, a-t-il déclaré à Kennesaw.

Pourtant, un examen par l’Associated Press des affaires des tribunaux fédéraux, ainsi que d’autres documents et déclarations publics, offre une réalité plus compliquée. Un exemple au cœur du portefeuille d’activités de Walker suggère qu’il a bénéficié, par l’intermédiaire d’une entreprise qu’il présente comme partenaire et fournisseur principal, du travail non rémunéré de délinquants toxicomanes acheminés des tribunaux d’État vers des programmes de réadaptation résidentielle au lieu de la prison.

Il n’est pas possible de quantifier les gains financiers que Walker aurait pu glaner au fil des ans grâce à une main-d’œuvre sous-évaluée. Mais certains avocats ont tourné en dérision l’opération en question, Christian Alcoholics & Addicts in Recovery Inc., basée dans l’Oklahoma, comme un “camp de travail” résidentiel qui profite d’une “main-d’œuvre vulnérable sous couvert de fournir des services de conseil et de réadaptation en matière d’alcool et de drogue”.

CAAIR, comme on l’appelle communément, a commencé il y a plus de dix ans à envoyer des résidents travailler chez Simmons Foods Inc., un géant de la transformation que Walker vante comme principal partenaire et fournisseur de sa concession, Renaissance Man Food Services. Les juges d’État ont assigné les condamnés au CAAIR, leur donnant le choix entre le programme résidentiel et ses exigences ou purger une peine dans des prisons ou des prisons conventionnelles. Simmons passerait alors un contrat avec CAAIR pour la main-d’œuvre dans ses usines; Les participants au programme CAAIR n’étaient pas payés.

Les tribunaux américains ont déclaré légal ce type d’arrangement, le trouvant semblable à des programmes de travail pour les détenus entièrement incarcérés qui ne relèvent pas de l’interdiction de la servitude involontaire du 13e amendement “sauf en tant que punition pour un crime”. Mais de nombreux experts en justice pénale critiquent ces programmes.

“Les tribunaux de la toxicomanie sont généralement un programme de déjudiciarisation avant le procès”, a déclaré Jillian Snider, ancienne policière de New York et maintenant directrice des politiques du programme de justice pénale et de libertés civiles de R Street, un groupe de réflexion de centre-droit basé à Washington.

Snider a décrit la conception idéale comme «presque comme un programme ambulatoire» axé sur le conseil professionnel et la formation professionnelle, avec certaines responsabilités professionnelles qui incluent les salaires. Les programmes basés davantage sur le travail que sur la réadaptation et la formation professionnelle, a déclaré Snider, sont «principalement uniques aux États du Sud. Ce n’est tout simplement pas quelque chose que vous voyez dans le nord-est et dans l’ouest.

Une poursuite fédérale, toujours pendante contre CAAIR et Simmons, a détaillé comment certains participants auraient été contraints de travailler lorsqu’ils étaient blessés, contraints d’assister à des services religieux et menacés d’emprisonnement si leur travail n’était pas satisfaisant.

Le CAAIR, selon les participants devant le tribunal, n’a pas toujours fourni le traitement de réadaptation ou psychiatrique nécessaire, le type sur lequel Walker a mis l’accent lorsqu’il partage son histoire personnelle et défend les personnes souffrant de maladie mentale. Le CAAIR a décrit ses services dans les dossiers judiciaires comme « une combinaison de thérapie par le travail et de conseils spirituels et religieux ».

“Si vous travaillez à plein temps dans un poulailler, vous n’avez pas assez d’heures dans la journée pour suivre un programme complet”, a déclaré Snider, expliquant que “parler à des conseillers professionnels” et “être mis en place avec de véritables les possibilités d’avancement et la formation professionnelle » doivent être incluses. “Il y a beaucoup plus de composants que de travailler 12 heures par jour pour nettoyer des poulets”, a-t-elle déclaré.

Néanmoins, un juge du tribunal de première instance en 2020 a rejeté les affirmations des participants selon lesquelles le programme violait la législation fédérale du travail. Le CAAIR, a jugé le tribunal, reste une composante autorisée du système de justice pénale de l’État. L’appel des participants est en cours.

La PDG et co-fondatrice de CAAIR, Janet Wilkerson, a déclaré à l’Associated Press qu’elle “n’avait jamais eu de relations” avec Walker. Elle a refusé de commenter davantage, citant un litige en cours.

Ni Walker ni Renaissance Man Food Services n’ont été nommés accusés dans la poursuite initiale, et la campagne de Walker a refusé de commenter l’affaire, affirmant que Simmons n’était pas la société de Walker. Un représentant de Simmons n’a pas répondu aux demandes de renseignements.

Pourtant, dans le récit de Walker, Simmons est essentiel à son entreprise.

Sur le site Web de Renaissance, Simmons est le seul fournisseur ou partenaire mentionné par son nom : “RMFS s’associe à Simmons Foods pour apporter des produits de volaille, de porc et de boulangerie de qualité au marché de la vente au détail et de la restauration.” Le site Web met en évidence l’un de ses emplacements comme Siloam Springs, Arkansas, où Simmons est basé. La relation remonte à 2006, selon les déclarations précédentes de Walker aux médias.

Renaissance se présente comme une entreprise certifiée détenue par une minorité – Walker is Black – qui travaille avec «des partenaires fournisseurs pour répondre aux besoins de nos clients du commerce de détail et de la restauration». Cela suggère une relation dans laquelle Walker s’associe à des entreprises de transformation alimentaire pour agir en tant que distributeur afin qu’une entreprise finale achète auprès d’une entreprise détenue par une minorité. Par exemple, le site Web de Walker désigne deux prix « fournisseur de la diversité » des hôtels Marriott.

Walker n’est pas toujours clair sur la taille et la portée de Renaissance. Il a dit qu’il emploie des centaines de travailleurs, avec des mentions fréquentes d’une division de transformation du poulet dans l’Arkansas. De plus, il a réclamé jusqu’à 80 millions de dollars de ventes brutes. Mais lorsque Renaissance a déposé des documents fédéraux pour garantir des prêts dans le cadre du programme de protection des chèques de paie pendant la pandémie de coronavirus, elle a signalé huit employés. L’entreprise a reçu environ 182 000 $ dans le cadre du programme. Dans une autre affaire judiciaire, Walker a donné des chiffres de revenus beaucoup plus modestes, indiquant que la société avait réalisé en moyenne environ 1,5 million de dollars de bénéfices par an de 2008 à 2017.

Les exagérations de Walker pourraient simplement impliquer de confondre certaines des opérations de Simmons avec les siennes.

Son formulaire de divulgation financière de 2022 soumis à la liste sénatoriale Renaissance comme versant à Walker un salaire de 214 062,50 $. Une autre entreprise, H Walker Enterprises, a rapporté à Walker un paiement de 3 millions de dollars en tant qu’unique actionnaire. Le site Web de H Walker Enterprises suggère que Renaissance est une filiale. Les registres de l’État indiquent la même adresse d’entreprise à Dublin, en Géorgie, pour les deux.

Wilkerson a créé CAAIR avec son mari, Don, et d’autres. Il se présente comme une entreprise confessionnelle pour réhabiliter les toxicomanes. Ses programmes ont été lancés en 2008 avec six hommes, selon son site Web, et en 2015, ils en hébergeaient 200 dans trois dortoirs.

Tout au long du litige, Simmons et CAAIR ont vigoureusement défendu leurs pratiques. Mais une chose n’a jamais été contestée : les hommes que CAAIR a envoyés aux usines de poulet n’ont pas été payés.

« Le CAAIR est un programme basé sur le travail », ont écrit les avocats pour leur défense. «Les participants… sont tenus d’effectuer des travaux sans rémunération chez divers fournisseurs de travail à proximité, y compris Simmons. Cette exigence n’est pas un secret.

Dans les dossiers judiciaires, Wilkerson a décrit les accusés de drogue comme des «clients» plutôt que des employés, et elle les a caractérisés comme ayant choisi le programme volontairement après avoir été pleinement informés des paramètres.

Les participants ont signé des documents stipulant qu’ils “n’étaient pas venus à CAAIR, Inc. pour chercher du travail”, que CAAIR “ne (leur) avait pas offert d’emploi” et qu’ils “ne recevraient pas de salaire” ou autre rémunération pour “mon séjour à CAAIR”. , Inc.” Il y avait une exception potentielle : ils “pourraient se voir offrir un paquet cadeau” s’ils terminaient le programme.

“Simmons est un fournisseur de travail pour CAAIR”, a écrit Wilkerson dans ses documents judiciaires. “Simmons paie CAAIR pour le travail effectué par les participants CAAIR à un taux bien supérieur au salaire minimum.”

Wilkerson a décrit un « processus d’entrevue intensif » pour les « clients » référés à son programme par les tribunaux : « Les clients potentiels sont tenus de lire et de signer des documents attestant leur compréhension du programme. »

L ‘«accord d’admission» promet un «programme de rétablissement» résidentiel comprenant «des conseils individuels et de groupe, des aliments nourrissants (et) une activité physique constructive qui comprend une formation professionnelle sur un chantier», ainsi que l’exigence de «travailler sur un chantier désigné .” Les documents ne nomment aucune entreprise potentielle, ne décrivent aucune formation que les participants recevraient ou détaillent le travail qu’ils effectueraient.

L’accord comprenait un code de conduite, avec la menace de licenciement.

Les «violations mineures des règles» comprenaient «l’incapacité à maintenir une attitude positive», «l’incapacité à accomplir les tâches assignées», «ne pas se raser, se doucher et se brosser les dents tous les jours», «ne pas être un joueur d’équipe» et «ne pas assister … tous les jours réunions », y compris « Étude biblique… réunions en 12 étapes… petit groupe ».

Parmi les infractions majeures : « vol », « apport ou consommation de drogues ou d’alcool », « insubordination », « avoir de l’argent ou des cartes de crédit sur les lieux », « défaut de maintenir votre poste chez votre fournisseur de travail assigné », « jeux de chevaux ou de lutte à tout moment » et « fraterniser avec n’importe quelle femme ».

Ces listes, ont averti les participants, n’étaient «pas exhaustives» et que «d’autres infractions» déterminées par le personnel «peuvent également entraîner des procédures disciplinaires». De plus, les participants ont accepté d’assister à des services religieux hors des locaux au cours de leurs 12 premières semaines en résidence. Cela est venu avec un code séparé : « Ne pas dormir à l’église. … Utilisez les toilettes avant le début des services religieux. … Les clients ne peuvent pas rouler avec leur famille vers / depuis l’église.

Les participants étaient «libres de quitter (le programme) à tout moment», indiquent les documents. Mais les participants ont signé en sachant qu’une telle action pourrait entraîner des “conséquences du système de justice pénale pour un départ anticipé”, et les documents indiquent clairement que des “procédures disciplinaires”, jusqu’à et y compris “le renvoi du programme” étaient au CAAIR discrétion du personnel.

Dans une affaire fédérale distincte contre un autre programme de réadaptation à but non lucratif, Simmons a de nouveau défendu ses pratiques dans un mémoire «ami de la cour» soumis en 2020 pour soutenir DARP Inc.

Citant la relation de Simmons avec CAAIR, les avocats de Simmons ont écrit que “CAAIR fonctionne sur le même modèle de base” que DARP pour “offrir des opportunités professionnelles aux personnes aux prises avec une dépendance à la drogue et à l’alcool”. Cependant, les avocats de Simmons ont déclaré que ce n’était pas la même chose qu’une relation d’employé nécessitant des protections fédérales du droit du travail – ou même une indemnisation.

“Les demandeurs ont participé au DARP pour leur propre bénéfice et pour réaliser leur propre réhabilitation, et non au profit du DARP” ou de toute entreprise à but lucratif, indique le mémoire. Les avocats ont déclaré que les travailleurs non rémunérés recevaient un avantage au-delà de l’argent : “un sentiment d’estime de soi et d’accomplissement”.

