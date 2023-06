L’entreprise de plusieurs millions de dollars de Coco & Eve. Voici leurs meilleurs conseils pour réussir

Diriger une entreprise n’est jamais une navigation facile.

Mais Emily Hamilton et Alexander Ostrowski se considèrent comme « très chanceux » – non seulement parce qu’ils sont mari et femme, mais aussi parce qu’ils sont des partenaires commerciaux « complémentaires ».

« Mon domaine d’expertise est la gestion des finances et des opérations, en veillant à ce que l’entreprise soit aussi fluide et efficace que possible », a déclaré Ostrowski à CNBC Make It.

« Ce pour quoi j’admire Emily, c’est sa connaissance des produits… Nous sommes complémentaires dans notre expérience, nos responsabilités et nos capacités. »

Le couple basé à Singapour dirige Coco & Eve, une marque de beauté inspirée de Bali à l’origine du masque capillaire « Like a Virgin » – qui a une suite culte sur TikTok.

Comme beaucoup d’autres entreprises, la pandémie de Covid-19 a présenté des défis tels que des problèmes de chaîne d’approvisionnement, mais c’était aussi une période d’opportunités.