Après trois années passées à travailler dans son garage, Kirsten Swanson a enfin un endroit à elle.

Swanson, 41 ans, est propriétaire de Signs & Love Event Rentals, une société de location de fêtes qui a récemment ouvert ses portes au centre-ville de Downers Grove, au 4927 Main St.

La résidente de Downers Grove a démarré son entreprise en 2020, au début de la pandémie.

Son fils Drew fêtait son neuvième anniversaire en avril de la même année, peu de temps après la fermeture de l’État.

«Nous avons dû annuler sa fête d’anniversaire. … Une petite amie travaillait pour une entreprise de remorquage et a dit que nous pourrions organiser un défilé de dépanneuses devant la maison », a déclaré Swanson.

La planification de cette fête unique – ainsi que les souvenirs de sa défunte mère Leslie, qui aimait s’amuser, décédée peu avant le 16e anniversaire de Swanson – ont amené Swanson à « perpétuer la tradition consistant à rendre les fêtes plus grandes et meilleures ».

“J’ai eu l’idée folle d’obtenir un panneau de jardin [for Drew’s birthday],” dit-elle.

Lorsqu’on lui a proposé des prix très élevés pour en louer un, elle a plutôt acheté une enseigne de jardin et a ensuite commencé à la louer « à tous mes amis ».

Ce modeste début s’est transformé en Signs & Love.

« Je ne voulais pas m’arrêter là. Je voulais faire des ballons et des décors, des décorations de fête, des tables. Et les draps. Pourquoi ne pas aider tout le monde à célébrer comme je le fais ? dit-elle. “Nous faisons tout cela maintenant.”

Elle a remarqué au début, surtout pendant la pandémie, que d’autres entreprises louaient des panneaux de signalisation pour jusqu’à 150 $.

Elle s’est dit : « pourquoi ne pas les louer pour 50 $ pour que tous les enfants puissent se réveiller et vivre le même moment ? »

Elle loue maintenant de grandes enseignes pour 115 $ et des enseignes plus petites pour 75 $.

Swanson demande toujours aux clients « quelle est votre vision de la fête » et construit à partir de là.

« Nous ne cherchons pas à escroquer les prix. Nous cherchons à diffuser nos produits et voulons que tout le monde le célèbre et le partage avec ses amis », a déclaré Swanson.

Elle était si heureuse lorsqu’elle a trouvé un espace au centre-ville de Downers Grove qui offrait une salle d’exposition et de nombreux rangements, qu’elle a « pleuré trois fois ».

«C’est un endroit incroyable. … Nous ne sommes pas un magasin de 9h à 17h. Donc, si vous souhaitez venir en voiture et vous faire livrer quelque chose – des ballons, des lignes, peu importe – dans votre voiture, nous pouvons nous en charger immédiatement. J’ai du stockage et un sous-sol complet », a-t-elle déclaré.

Swanson et son mari, Tom, ont trois enfants : Brian, 13 ans, Drew, 12 ans et Kacie, 6 ans. Les enfants aident à placer des panneaux dans les cours, a-t-elle déclaré.

Kristen Wiley de Woodridge, l’une des clientes heureuses de Swanson, s’est arrêtée le 19 octobre pour planifier une fête.

Lorsqu’on lui a demandé ce qui différenciait l’entreprise de Swanson des autres, Wiley a répondu : « Sans conteste, son service client, le retour rapide de l’appel téléphonique, le retour de l’e-mail. »

“Elle donne vie à ce que vous pensez”, a déclaré Wiley.

Swanson organise cinq à sept soirées chaque week-end et « probablement environ une douzaine de panneaux pendant la semaine ».

Les thèmes populaires sont « Bravo pour 50 ans », « Cinquante ans, c’est fabuleux » et « Klaxonnez pour un anniversaire ».

Lorsqu’on lui a demandé d’où elle tirait certaines de ses idées, Swanson a répondu : « J’ai un partenaire silencieux qui est un designer extraordinaire. »

Parce qu’elle « se sent bénie », elle souhaite aider d’autres petites entreprises, peut-être en offrant sa salle d’exposition aux photographes afin qu’ils la louent pour travailler en studio pendant l’hiver.

Swanson apprécie l’élément de surprise, plantant des panneaux dans les cours la nuit qui seront visibles au réveil du lauréat le lendemain matin.

Mais il y a eu des moments.

«J’ai été attrapée», dit-elle. « Mais vous n’imaginez pas combien de personnes aiment venir vous aider.

“Nous avons eu des enfants de 8, 9, 10, 11 ans qui disaient : ‘Pouvons-nous mettre le basket-ball par mon nom parce que c’est mon sport préféré'”, a-t-elle déclaré. “Ils n’hésitent pas à me dire ce qu’ils aiment.”

Outre les enseignes, elle propose des chariots à sucre, des murs de faveurs voûtés, des photomatons, du linge de maison pour événements, des murs à champagne, des chariots de bar itinérants, des décors personnalisés et de nombreux ballons.

“Je n’ai jamais été approché pour faire une pancarte de divorce”, a déclaré Swanson.

Mais il y avait ce mémorable panneau « Putain de merde, tu as 40 ans », avec une étoile remplaçant avec goût la lettre « i ».

Swanson travaillait comme directrice générale d’un restaurant lorsqu’elle a lancé Signs & Love.

“C’est différent. Encore beaucoup d’heures loin de la famille », a-t-elle déclaré. « C’est pourquoi j’ai quitté le secteur de la restauration. Je voulais être là quand mes enfants seraient à l’école.

« Mais je ne peux pas abandonner le rêve d’aider autant de personnes que possible. Je me souviens avoir été Sweet 16. Je me souviens à quel point je me sentais spécial ce jour-là.