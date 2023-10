BLOOMINGTON, Minnesota (AP) — L’entreprise de livraison de nourriture Yelloh — anciennement connue sous le nom de Schwan’s Home Delivery — supprime 750 emplois dans tout le pays et ferme 90 centres de livraison.

Les fermetures de l’entreprise basée à Bloomington, dans le Minnesota, débuteront le 8 décembre. L’entreprise continuera de desservir 18 États avec ses camions jaunes emblématiques. Les clients ailleurs seront livrés via UPS, le Star Tribune de Minneapolis a rapporté vendredi.

“Face aux vents économiques contraires, à la hausse des coûts des entreprises et au monde post-pandémique, nos équipes à travers le pays ont travaillé vaillamment pour transformer notre entreprise en un leader moderne de sa catégorie”, a déclaré la société dans un communiqué de presse. « Malgré ces efforts, et comme de nombreux commerces de détail, nous devons désormais fermer des magasins et faire face à une réalité difficile. »