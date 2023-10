L’entreprise de livraison de nourriture Yelloh supprime 750 emplois dans tout le pays et ferme 90 centres de livraison

BLOOMINGTON, Minnesota — L’entreprise de livraison de nourriture Yelloh – anciennement connue sous le nom de Schwan’s Home Delivery – supprime 750 emplois dans tout le pays et ferme 90 centres de livraison.

Les fermetures de l’entreprise basée à Bloomington, dans le Minnesota, débuteront le 8 décembre. L’entreprise continuera de desservir 18 États avec ses camions jaunes emblématiques. Les clients ailleurs seront livrés via UPS, a rapporté vendredi le Minneapolis Star Tribune.

“Face aux vents économiques contraires, à la hausse des coûts des entreprises et au monde post-pandémique, nos équipes à travers le pays ont travaillé vaillamment pour transformer notre entreprise en un leader moderne de sa catégorie”, a déclaré la société dans un communiqué de presse. « Malgré ces efforts, et comme de nombreux commerces de détail, nous devons désormais fermer des magasins et faire face à une réalité difficile. »

Les camions Yelloh continueront à livrer dans le Delaware, l’Illinois, l’Indiana, l’Iowa, le Kentucky, le Maine, le Maryland, le Michigan, le Minnesota, le Missouri, New York, l’Ohio, la Pennsylvanie, le Dakota du Sud, le Texas, le Vermont, la Virginie occidentale et le Wisconsin.

Schwan’s a commencé la livraison à domicile en 1952. En 2018, la famille Schwan a vendu 70 % de ses activités à la société coréenne CJ CheilJedang pour 1,8 milliard de dollars. Mais la famille a conservé l’activité de livraison à domicile de Schwan et l’a rebaptisée l’année dernière Yelloh.