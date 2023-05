L’entreprise de la star de Love Island, Davide, ne gagne que 200 £ depuis qu’il a gagné le spectacle – malgré les rumeurs, un travail secret « a fait de lui un millionnaire »

La compagnie du gagnant de LOVE Island, Davide Sanclimenti, ne lui a rapporté que 200 £ depuis qu’il a remporté le spectacle.

Malgré les rumeurs, son travail secret avant d’entrer dans la villa avait «fait de lui un millionnaire», les récits de Davide racontent une autre histoire.

Rex

Instagram

Le mec de la réalité avait créé une entreprise avant d’entrer dans la villa[/caption]

Le Sun a précédemment révélé que la star de télé-réalité avait une entreprise de chicha qui fournit des produits de narguilé aux restaurants et aux boîtes de nuit.

Mais il n’a pas encore atteint le grand moment, les premiers comptes de trading rapportant un bénéfice de 228 £ pour l’exercice clos le 30 septembre 2022.

Les états financiers indiquent qu’un membre du personnel est employé.

Ses actifs comprenaient 436 £ en espèces, compensés par des factures dues à 108 £ pour avoir laissé l’entreprise 328 £ dans le noir à la date des comptes.

Sa valeur nette comprend son bénéfice de 228 £ ainsi que 100 £ de capital social.

Davide a créé l’entreprise en septembre 2021, un an avant de se rendre à Love Island.

Il a également deux autres sociétés – Sanclimenti Properties créée en janvier et Sanclimenti créée en août 2022.

Il s’agit d’un service haut de gamme proposé dans certains des lieux d’accueil les plus exclusifs de Manchester.

Lancé en mai 2021, le site Web de la société déclare : « Nous avons un partenariat avec les restaurants et les discothèques les plus exclusifs du Royaume-Uni, proposant une large sélection de produits de narguilé de qualité supérieure dans différentes formes et tailles.

“Nous proposons un service traiteur, avec la plus haute qualité de chicha électronique de luxe et les e-liquides les plus purs de fabrication française.

« Des ingrédients de haute qualité combinés aux dernières technologies sur le marché. »

Le beau gosse italien Davide a remporté la victoire aux côtés de sa petite amie Ekin-Su Cülcüloğlu lors de la finale ITV2 l’été dernier.