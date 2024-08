18 août — De nombreux propriétaires rêvent d’atteindre l’indépendance énergétique tout en recherchant des économies à long terme sur leur facture d’électricité, et Glacier Power Solutions espère offrir cela à ses clients.

L’entreprise basée à Kalispell propose trois solutions énergétiques pour l’ouest du Montana et le nord de l’Idaho : l’énergie solaire, le stockage et les générateurs. Lydia Willoughby, conseillère en énergie solaire et stockage de l’entreprise, considère cela comme le « trio parfait » pour quiconque souhaite se déconnecter complètement du réseau.

« Un système de stockage d’énergie est essentiellement une batterie qui stocke l’électricité provenant des panneaux solaires ou du réseau électrique et l’utilise lorsque vous en avez besoin », a-t-elle expliqué.

Willoughby a déclaré que le fait de disposer de sources d’énergie alternatives permet aux clients d’avoir plus d’options pour alimenter leurs maisons plutôt que de dépendre uniquement des compagnies d’électricité.

« Flathead Electric fait un travail formidable et ils réagissent rapidement, mais certaines choses échappent à leur contrôle, comme les tempêtes. Des gens meurent lors de pannes de courant, qu’ils dépendent d’appareils médicaux ou parce qu’il fait trop froid. »

Willoughby a expliqué que ces types de systèmes non seulement sauvent des vies, mais réduisent également les émissions, augmentent la valeur d’une maison et offrent plus de liberté au propriétaire.

« Il n’y a pas beaucoup de données dans le Montana, mais avoir du solaire augmente certainement la valeur de votre maison, et avoir un agent immobilier qui en sait beaucoup sur le solaire permettra certainement d’obtenir la vente plus rapidement », a déclaré Willoughby.

En fonction des besoins individuels du propriétaire, un système raccordé au réseau peut être plus adapté. Un système raccordé au réseau est une solution plus économique qui reste partiellement connectée au réseau et permet de renvoyer de l’énergie supplémentaire pour que d’autres puissent l’utiliser.

L’un des mythes concernant l’énergie solaire que Willoughby espère démystifier est que le Montana n’a pas un climat adéquat pour l’énergie solaire.

« 75 % des personnes avec qui je parle se demandent s’il est même possible d’avoir de l’énergie solaire dans le Montana », a-t-elle déclaré.

Mais un système solaire s’appuie sur la lumière du soleil, pas sur la chaleur, et même pendant les hivers sombres du Montana, les maisons peuvent toujours être alimentées toute l’année par l’énergie solaire grâce au surplus d’énergie stocké pendant les mois d’été.

Démystifiant encore davantage le monde de l’énergie solaire, Willoughby a déclaré que l’installation d’un système n’est pas aussi coûteuse qu’on le pense. Qu’il s’agisse de subventions pour les entreprises, de crédits d’impôt pour les propriétaires ou d’options de financement, Willoughby affirme que Glacier Power Solutions aide tous les secteurs de la société à atteindre leurs objectifs énergétiques.

Tous les panneaux solaires sont couverts par une garantie de 25 ans et Willoughby a déclaré que leurs systèmes ont une durée de vie allant jusqu’à 35 ans, ce qui signifie davantage d’économies sur les factures d’électricité ainsi qu’une plus grande autosuffisance pour le propriétaire.

Selon l’Administration américaine de l’information sur l’énergie, seulement 1,42 % de l’électricité du Montana provient de l’énergie solaire. Willoughby affirme que l’État a encore un long chemin à parcourir avant de minimiser la dépendance des propriétaires à l’égard de l’électricité du réseau.

« Je me suis lancé dans cette aventure parce que je m’intéressais à l’environnementalisme, mais je suis resté parce que je crois qu’il faut aider les gens à acquérir leur indépendance énergétique », a déclaré Willoughby.

Pour en savoir plus sur Glacier Power Solutions, visitez glacierpowersolutions.com ou appelez le (406) 384-5757 pour recevoir un devis gratuit.

