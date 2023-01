L’entreprise de Donald Trump condamnée à payer 1,61 million de dollars d’amende pour fraude fiscale

Un juge de New York a condamné vendredi la société immobilière éponyme de Donald Trump à payer une amende maximale de 1,61 million de dollars après avoir été reconnue coupable d’avoir comploté pour frauder les autorités fiscales pendant 15 ans.

Le juge Juan Merchan du tribunal pénal de Manhattan a prononcé la peine après que les jurés ont déclaré deux affiliés de la Trump Organization coupables de 17 accusations criminelles le mois dernier.

Merchan a condamné mardi Allen Weisselberg, qui a travaillé pour la famille de Trump pendant un demi-siècle et était l’ancien directeur financier de l’entreprise, à cinq mois de prison après avoir témoigné en tant que témoin vedette de l’accusation.

Susan Necheles, l’une des avocates de la défense, a déclaré que la société de Trump prévoyait de faire appel. Personne d’autre n’a été inculpé ou risque une peine de prison dans cette affaire.

Le bureau du procureur du district de Manhattan, Alvin Bragg, qui a porté l’affaire, mène toujours une enquête criminelle sur les pratiques commerciales de Trump.

“Bien que les entreprises ne puissent pas purger de peine de prison, cette condamnation et cette condamnation consécutives rappellent aux entreprises et aux dirigeants que vous ne pouvez pas frauder les autorités fiscales et vous en tirer”, a déclaré Bragg dans un communiqué.