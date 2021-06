L’entreprise de consommation GSK se sépare après la pression des investisseurs d’Elliott Management

LONDRES – Le géant pharmaceutique britannique GlaxoSmithKline fait face à une réunion cruciale avec les investisseurs mercredi après avoir annoncé une nouvelle stratégie pour la prochaine décennie centrée sur la scission de l’importante branche des produits de consommation de la société.

La nouvelle division principale des médicaments et des vaccins, que la PDG Emma Walmsley a surnommée « New GSK », s’est fixé des objectifs de croissance des ventes de 5% et de croissance des bénéfices de 10% d’ici 2026. La séparation devrait prendre effet à la mi-2022.

GSK vise également plus de 33 milliards de livres sterling (46,2 milliards de dollars) de ventes d’ici la fin de la décennie, ce qui, espère-t-il, compensera la perte d’exclusivité sur le médicament anti-VIH dolutégravir en 2028.

Les investisseurs ont réagi positivement aux plans jusqu’à présent, l’action GSK ayant augmenté de 3% en milieu d’après-midi en Europe.

Cependant, Walmsley aura besoin du soutien des investisseurs lors du Capital Markets Day de la société, après avoir subi la pression de l’investisseur activiste américain Elliott Management. La session virtuelle commence mercredi à 14 heures, heure de Londres.

Walmsley a déclaré mercredi à « Squawk Box Europe » de CNBC que la séparation de l’entreprise était un « changement important dans la croissance » et l’aboutissement d’un plan de transformation de quatre ans, visant à remédier à la « sous-performance pérenne » de l’entreprise.

« Cette croissance repose sur un portefeuille de vaccins et de médicaments de spécialité de qualité, et c’est vraiment au cœur de la stratégie de New GSK, axée sur la prévention des maladies ainsi que sur le traitement », a-t-elle déclaré.

« Il s’agit de présenter New GSK comme une entreprise de croissance avec de nouvelles ambitions pour les actionnaires, mais aussi notre chance d’avoir un impact positif sur la santé de 2,5 milliards de personnes au cours de la prochaine décennie. »