CHARLOTTE, Caroline du Nord — Les retards d’approvisionnement sont en baisse, selon une nouvelle publication données du Bureau du recensement des États-Unis.

Que souhaitez-vous savoir Les retards d’approvisionnement pour les petites entreprises semblent en baisse constante

Les chiffres montrent que les petites entreprises ne signalent pas de baisse de prix

Un propriétaire d’entreprise de Charlotte affirme que les coûts alimentaires restent élevés

Les chiffres de l’agence montrent que les retards des fournisseurs nationaux signalés par les petites entreprises sont passés de 36,1 % en avril 2022 à 14,5 % en juillet 2023.

Même si les délais d’approvisionnement s’améliorent, l’inflation reste un problème constant pour les entreprises.

Dans l’ensemble, les taux d’inflation aux États-Unis ont diminué depuis le plus fort de la pandémie. Mais les données montrent que les petites entreprises ne constatent pas de baisse de prix.

Les hamburgers végétaliens de Roméo est un restaurant populaire à Charlotte.

Le copropriétaire, Tigo Faulkner, affirme qu’à l’heure actuelle, l’approvisionnement alimentaire ne constitue pas vraiment un problème pour l’entreprise. Mais le coût de la nourriture est une autre histoire.

“La situation des coûts alimentaires n’a cessé d’augmenter depuis la COVID”, a déclaré Faulkner. “Je ne sais pas vraiment pourquoi, mais je sais que cela nous affecte car en tant que restaurant végétalien, la nourriture végétalienne est déjà plus chère.”

Faulkner affirme que l’entreprise est fière d’être abordable. Bien que l’inflation ait poussé certaines entreprises à augmenter leurs prix, Romeo’s Vegan Burgers fait le contraire.

“Nous n’avons pas modifié nos prix, même si les coûts ont augmenté. Cela a été un combat, mais nous y parvenons. Nous espérons voir les coûts baisser afin de pouvoir même mieux rémunérer nos employés et développer nos activités. ” Dans l’ensemble, pour le véganisme, j’espère que les coûts baisseront pour tous ces produits afin que la nourriture végétalienne puisse être plus accessible et proposée à un tarif moins cher, tout comme nous le faisons ici chez Romeo”, a-t-il déclaré.

Faulkner se dit reconnaissant pour des événements comme Semaine des restaurants noirs de Charlotte. L’événement a été créé pour stimuler davantage d’entreprises et soutenir les restaurants locaux appartenant à des Noirs.

Romeo’s Vegan Burgers est l’une des nombreuses entreprises participant à l’événement, qui se termine dimanche.