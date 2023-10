Queny Villanueva a troqué la mode de créateurs contre le bien-être des chiens.

Résident de Bloomville depuis 20 ans et originaire de Colombie, il a lancé SavvyBeast Dog Treats, une ligne gastronomique d’aliments et de friandises pour animaux de compagnie, au milieu des années 2000.

“L’entreprise a été inspirée il y a de très nombreuses années lorsque mon premier chien, Kico, est tombé malade d’un cancer (en 1992)”, a déclaré Villanueva. «Puis le suivant avait également un cancer, alors j’ai commencé à faire des recherches et j’ai travaillé pour (vétérinaire et auteur) le Dr Martin Goldstein et j’ai dirigé son cabinet. J’ai pu faire des recherches, apprendre et pratiquer et constater que les animaux peuvent vraiment changer leur vie en leur ajoutant une bonne nutrition. Vous seriez surpris de voir à quel point un ingrédient peut changer leur vie, leur énergie, leur bien-être et leur système immunitaire. Ainsi, vous leur donnez plus de vie en leur donnant une nourriture bonne et nutritive.

“Je travaillais dans la mode à New York, mais pendant toutes ces années, je réparais, m’entraînais et faisais des trucs à côté, parce que mon rêve était d’avoir un jour cette entreprise”, a-t-elle poursuivi. “Donc, tout a commencé en 2012 avec le permis et l’enregistrement.”

Selon savvybeastpet.com, la jeunesse de Villanueva en Amérique du Sud a éclairé son approche de la nutrition des animaux de compagnie. Villanueva a déclaré qu’elle avait émigré à l’adolescence.

“En grandissant, elle n’a pas eu à se soucier des additifs alimentaires, des sous-produits ou de la transformation des aliments, car son père cultivait presque tout ce que mangeait la famille”, indique le site. « Ce n’est qu’après son déménagement aux États-Unis qu’elle a appris combien d’additifs et de sous-produits étaient inutilement transformés en aliments humains et animaux. Ses premières passions – les animaux, la cuisine et une alimentation saine – l’ont parfaitement positionnée pour une transition vers des friandises nutritives et artisanales pour animaux de compagnie. Mais elle a commencé modestement, en cuisinant de la nourriture pour ses chiens de compagnie.

Villanueva est passée de sa cuisine à l’Université Cornell.

“Pendant des années, Queny a travaillé à la formulation de friandises saines pour chiens, avec des visites au laboratoire pour garantir que sa recette répondait aux normes les plus élevées possibles”, indique le site. “Le Département de l’alimentation et des sciences de l’Université Cornell a associé Queny à l’un des plus grands scientifiques de l’alimentation au monde et elle a combiné ses connaissances avec son savoir-faire et sa passion pour créer DogStars.”

DogStars, a déclaré Villanueva, constituait la base de sa lignée.

“C’est le premier produit que j’ai développé avec des scientifiques, et ce produit donne un coup de pouce à l’animal grâce à ses ingrédients et est très bon pour les animaux allergiques, car il est fait de patate douce, de chia, d’huile de noix de coco et de vraies viandes, comme le bœuf, le poulet, dinde et agneau », a-t-elle déclaré. « Donc, c’est riche en protéines, mais avec d’autres ingrédients pour calmer l’estomac de l’animal. Cela a été développé comme une friandise énergétique, puis nous avons du bœuf séché, pour lequel nous utilisons du bœuf Black Angus, et nous travaillons avec des agriculteurs d’ici. Nous achetons toutes nos viandes auprès des agriculteurs d’ici et les viandes sont approuvées par la FDA. Nous achetons la même viande que celle que nous utilisons pour nous-mêmes, elle est donc de très haute qualité. Celui-là a eu beaucoup de succès.

“Environ six mois plus tard, nous avons lancé nos friandises à un seul ingrédient, à savoir le cœur et le foie de bœuf”, a poursuivi Villanueva. « Toutes nos friandises sont déshydratées, donc toutes les vitamines et tout sont plus puissants lorsque vous vous déshydratez. Il y a environ six ou sept ans, nous avons commencé à utiliser notre huile de saumon, qui est de l’huile de saumon sauvage d’Alaska, pour les animaux souffrant de démangeaisons ou de problèmes de pelage. Cela contient des oméga, favorise la santé du système immunitaire et soutient les articulations. C’est très nutritif… et c’est un très gros vendeur.

Les clients, a déclaré Villanueva, représentent un mélange de propriétaires d’animaux locaux et nationaux.

«Nous avons une boutique sur Amazon, Etsy et Shopify», a-t-elle déclaré. « Nous n’avons pas de magasin où les gens peuvent venir acheter nos produits, mais Green Earth (à Oneonta) a été notre premier magasin à acheter nos friandises, et ils nous ont beaucoup soutenus. Ils m’ont beaucoup aidé dès le début ; ils sont comme une famille.

“Good Cheap Food (à Delhi) l’a, ainsi qu’à Roxbury chez Good Grocer, un nouveau magasin qui a ouvert ses portes, et à Stamford dans la coopérative agricole”, a poursuivi Villanueva. « À Kingston, nous l’avons chez Lucas Pet Supply et… nous l’avons grossistepet.com vendez en gros nos friandises aux boutiques. La plupart de nos clients se trouvent à New York, en Californie, au Texas, en Caroline du Nord, en Pennsylvanie et en Floride. Nous avons beaucoup de clients, mais beaucoup sont ici à New York. »

Villanueva a déclaré que les propriétaires d’animaux expriment constamment leur appréciation pour son approche.

« Au Green Earth, ils se vendent très bien, et le nouveau magasin, The Good Grocer, se vend très bien », a-t-elle déclaré. «Amazon est le plus gros vendeur de notre huile de saumon, de notre viande séchée et de nos friandises à un ingrédient. Et pour nous, dans notre boutique Shopify, c’est tout.

“Nous avons beaucoup de bonnes critiques, et les gens nous félicitent vraiment pour avoir fait quelque chose de bien et pour le fait qu’ils n’ont pas à se soucier de la composition des ingrédients”, a poursuivi Villanueva. « Ce sont des ingrédients simples et nos ingrédients sont des choses qui aident réellement l’animal ; ce ne sont pas des noms drôles ou géniaux que personne ne peut lire.

Villanueva a déclaré qu’elle espère construire sa marque en mettant toujours l’accent sur la qualité.

«Nous voulons lancer de nombreux produits carnés riches en protéines», a-t-elle déclaré. « Nous travaillons sur quelques nouveaux produits déjà formulés. Et l’autre objectif que nous avons est de pouvoir vendre nos produits dans de nombreux magasins afin que les animaux puissent en bénéficier. Et je veux pouvoir, un jour dans le futur, fabriquer des produits pour d’autres personnes qui pourraient vouloir les vendre dans leur entreprise. Vous pouvez ainsi toucher beaucoup plus de parents d’animaux de compagnie. J’espère pouvoir inspirer les autres à réaliser leurs rêves et apporter un changement dans la vie de nos enfants à fourrure en matière d’alimentation saine pour eux.

Pour plus d’informations ou pour passer une commande, visitez savvybeastpet.com ou contactez [email protected].