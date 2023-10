L’entreprise de biscuits d’un homme de Grand Rapids est une affaire de famille

GRAND RAPIDS, Mich — MarcQus Wright mise sur son amour de la pâtisserie et se hisse au sommet avec son entreprise familiale de biscuits.

La pâte de papa a commencé en 2015, dans la cuisine de Wright.

« Les cookies font du bien à beaucoup de gens. Et ils m’ont fait du bien. Les cuire, les sentir, les manger », a déclaré Wright. « Nous étions en train de cuisiner dans la maison et ma fille m’a dit : ‘Papa, tu devrais vendre ça' ».

Le frère de Wright avait l’idée parfaite pour un nom – et le reste appartenait à l’histoire.

« Mon frère vient de dire ‘Daddy’s Dough’ et j’ai répondu ‘C’est ça’. Nous avons donc pris cela et il a même conçu mon logo aussi. » Wright a déclaré à FOX 17 News.

Daddy’s Dough a obtenu une licence commerciale et son premier client majeur à The Bridge Street Market.

« Nous avons commencé avec un cookie aux pépites de chocolat, un cookie Snickerdoodle, du beurre de cacahuète… La Belle et la Bête, c’étaient en quelque sorte nos premières créations uniques », a-t-il expliqué.

Grâce aux retours des clients et à la créativité des employés, les affaires décollent avec de nouvelles offres délicieuses comme « le brookie ».

« C’est l’un de nos meilleurs vendeurs actuellement, où nous avons un brownie en bas, avec différents ingrédients au milieu et un biscuit sur le dessus », a déclaré Wright. « Et nous en vendons une tonne, nous en vendons environ 100 par semaine. »

Wright est fier de donner la priorité aux valeurs familiales, tout en travaillant constamment au développement de ses produits.

« La situation actuelle dépasse mes rêves les plus fous », a-t-il déclaré. « La preuve est dans le pudding. Et je dis aux gens que si vous n’aimez pas ça, je vous rendrai votre argent. »

Wright a déclaré que vous pouvez acheter des cookies en ligne et dans des points de vente comme Bridge Street Market, Horrocks Market et Corewell Health comme Butterworth et Blodgett.

Daddy’s Dough a également récemment déployé un nouveau service d’abonnement.

