L’entreprise de bateaux de Vernon renforce l’honneur canadien, encore une fois

Une entreprise de Vernon a été honorée d’un prix national, pour la deuxième année consécutive.

La société mère de KingFisher Boats, l’entreprise familiale Bryton Marine Group, a reçu le prix Gold Standard pour les entreprises les mieux gérées au Canada.

Ce prix célèbre Bryton parmi les meilleures entreprises détenues et gérées par des Canadiens, démontrant une performance de pointe, des pratiques commerciales mondiales et une croissance durable.

Fondé en 1992, Bryton Marine Group est le plus grand constructeur privé de bateaux en aluminium soudé en Amérique du Nord, composé de cinq unités commerciales et de six marques. Ces marques sont : All American Marine, BRIX Marine, Duckworth, EagleCraft, KingFisher et Weldcraft.

« Nous sommes vraiment honorés d’être nommés l’une des sociétés les mieux gérées au Canada pour une autre année », a déclaré Byron Bolton, chef de la direction de Bryton. « Cela témoigne du travail acharné, du dévouement et de l’engagement envers l’excellence de nos entreprises. Nous restons intentionnels et stratégiques dans notre planification, fidèles à nos valeurs et déterminés à être le meilleur endroit où travailler dans chaque communauté dans laquelle nous opérons. Je suis fier de notre équipe de plus de 500 personnes qui s’efforcent de développer notre entreprise pour l’avenir. ”

Plus d’informations peuvent être trouvées à bestmanagedcompanies.ca

@B0B0Assman

[email protected]

Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter et abonnez-vous à notre quotidien et abonnez-vous à notre newsletter quotidienne.

NautismeVernon