L’entreprise d’automatisation des soins de santé Olive licencie environ 450 travailleurs

Start-up d’automatisation des soins de santé Olive licencie environ 450 travailleurs, selon un mail envoyé mardi par le PDG Sean Lane aux employés.

Lane a écrit que l’entreprise s’était développée rapidement au cours des dernières années, embauchant de nouveaux employés et lançant de nouveaux outils. Mais les “réalités de l’économie d’aujourd’hui” poussent l’entreprise d’automatisation à se retirer de cette stratégie.

À l’avenir, Olive se concentrera sur le produit Autonomous Revenue Cycle de la société destiné aux fournisseurs et son outil de transformation de la gestion de l’utilisation pour les payeurs. La lettre indiquait que le plan aiderait Olive à devenir rentable plus rapidement que la startup ne l’avait initialement prévu.

Les employés licenciés ont reçu un e-mail les informant que leur dernier jour est aujourd’hui, mais que leur emploi officiel prendra fin dans 60 jours. Lane a écrit que les travailleurs concernés auront droit à deux semaines d’indemnité de départ par année de service ainsi qu’à un soutien au placement et à l’accès à un portail de talents.

“Alors que nous rencontrons bon nombre des mêmes vents contraires que d’autres organisations – y compris des changements dans le paysage de l’industrie, l’évolution des attentes des clients et des conditions de marché difficiles – nous devons également concilier les faux pas que nous avons commis”, a écrit Lane.

“Notre croissance rapide et notre manque de concentration ont mis à rude épreuve nos ressources en matière de produits et d’ingénierie et nous ont empêchés d’exécuter rapidement des initiatives clés. J’en assume la responsabilité.”

LA GRANDE TENDANCE

Les licenciements surviennent environ un an après Olive a annoncé qu’il avait clôturé un cycle de financement de 400 millions de dollars qui a porté sa valorisation à 4 milliards de dollars. Il a également levé plusieurs tours en 2020, y compris un investissement de 225,5 millions de dollars annoncé en décembre de la même année.

En avril, Axios signalé qu’Olive ne tenait pas ses promesses de générer d’importantes économies pour les systèmes de santé en automatisant les tâches administratives.

Olive est loin d’être la seule entreprise de santé numérique à licencier cet été. Démarrage de paiement Cedar a licencié 24 % de ses effectifs au début du mois. Ro, une licorne de soins virtuels directement aux consommateurs qui a levé 150 millions de dollars plus tôt cette année, a licencié 18 % de ses effectifs. Société de diagnostic Cue Health, fournisseur hybride Carbon Health, société de soins primaires Vers l’avant et startup en santé mentale Cérébral ont également licencié des employés.

Un rapport de Rock Health sur Le financement de la santé numérique au cours du premier semestre 2022 a révélé que les entreprises en phase de croissance pourraient être confrontées à des défis particuliers sur le marché actuel, compte tenu de la récente vague de licenciements. La taille des transactions de série B, C et D+ a diminué par rapport à 2021, tandis que les séries de série A sont restées stables.