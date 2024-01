L’entreprise d’architecture de Potsdam rachetée par une entreprise nationale

POTSDAM — La société locale de conception architecturale et d’ingénierie architecturale Brooks Washburn Architecture a été rachetée par une société internationale.

LaBella Associates, une société internationale d’architecture, d’ingénierie, d’environnement et de planification, a récemment annoncé l’achat de l’entreprise locale créée et exploitée par l’architecte local Brooks Washburn.

« Ce partenariat avec LaBella est la prochaine étape dans le développement de notre cabinet bien établi dans le nord de l’État de New York. Cela nous permet de continuer à servir nos clients existants tout en nous élargissant à de nouveaux domaines de pratique », a déclaré Washburn. « Nous sommes très satisfaits de l’intégration de notre pratique établie dans le nord de l’État de New York à leur expérience et capacité commerciales plus vastes. De nouvelles opportunités s’ouvriront tout en conservant la pratique existante que nous avons développée au fil des années.

Washburn a lancé l’entreprise en 1991.

L’architecte et son cabinet sont connus pour plusieurs projets locaux, notamment Woodstock Village à l’Université Clarkson ; Rénovations historiques de la tour de l’horloge du hall Satterlee à SUNY Potsdam ; le bâtiment de la sécurité publique SLC du comté de St Lawrence ; les autorités du logement de Potsdam, du canton et de Massena ; Hôpital Canton-Potsdam/Rochester Regional Health et de nombreux bâtiments dans tout le Nord du Pays.

Washburn a déclaré que le regroupement de sa pratique existante dans l’entreprise LaBella plus large maintiendra à la fois ses relations de pratique existantes et ouvrira de nouvelles opportunités pour d’autres projets dans le nord de l’État de New York.

« La combinaison de notre pratique locale bien établie avec l’expérience et la capacité plus vastes de LaBella profitera aux clients du nord de l’État de New York, car nous pourrons continuer à travailler avec nos clients existants tout en travaillant sur de nouvelles opportunités dans notre région », a déclaré Washburn.

Washburn a récemment acquis le bâtiment Market Square Mall et est en train de concevoir plusieurs projets de réhabilitation dans le quartier de Raymond Street qui seront intégrés au projet de paysage de rue du centre-ville du village, financé en partie par l’Initiative de revitalisation du centre-ville de l’État.

“C’est merveilleux que LaBella ait eu la certitude que Brooks Washburn, DPC, était un choix évident comme partenaire pour son expansion dans le Nord du pays”, a déclaré Corey Mousaw, chef de projet pour Brooks Washburn Architecture.

«Cela offrira à nos clients l’expérience personnalisée qu’ils aiment chez Brooks Washburn, DPC, mais aussi les capacités d’une grande entreprise», a déclaré Mousaw. « Nous apprécions non seulement les relations étroites que nous entretenons avec nos clients, mais également notre profond engagement envers notre communauté locale. Cette acquisition nous permettra d’ajouter des emplois dans la région et de développer davantage notre équipe existante.

L’ajout de Brooks Washburn étend la présence de LaBella dans le North Country et porte à 14 le nombre total de bureaux dans l’État de New York, indique l’annonce de LaBella.

« Nous sommes ravis d’accueillir l’équipe de Brooks Washburn au sein de la famille LaBella », a déclaré Jeff Roloson, président de LaBella Associates. « Leur vaste expertise en architecture et leurs relations approfondies à travers le North Country nous permettront de servir plus efficacement la communauté du North Country afin de répondre à leurs besoins régionaux spécifiques.

“Grâce à son expérience et à son expertise dans le domaine de l’architecture résidentielle, commerciale et institutionnelle, l’acquisition ajoute une équipe d’architectes petite mais compétente à l’équipe de LaBella et renforce l’engagement et l’accès de LaBella à la région”, a déclaré le cabinet à propos de Brooks Washburn Architecture.

Pour en savoir plus sur Brooks Washburn Architecture, visitez https://www.brookswashburnarchitect.com/.

Pour en savoir plus sur LaBella, visitez https://www.labellapc.com/ .