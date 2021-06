L’entreprise d’Ant Middleton a demandé un congé malgré un gain de 2,4 millions de livres sterling en un an grâce au travail de SAS Who Dares Wins

SAS: Who Dares Wins La société de la star Ant Middleton a réclamé de l’argent en congé alors qu’elle valait des millions.

L’entreprise de l’instructeur qui parle dur a réclamé jusqu’à 20 000 £ au programme de maintien en poste du gouvernement pour sa société Middleton Global Ltd.

L’homme de 40 ans a utilisé un congé pendant les mois de décembre et janvier même s’il était toujours employé par Channel 4 et que la série à succès n’a pas été affectée par la pandémie.

Ant a été limogé de manière controversée par Channel 4 en mars, mais continue de présenter la version australienne de l’émission.

Selon ses derniers comptes, Middleton Global Ltd a des actifs de 1 469 067 £ et des fonds propres sains de 823 272 £.

La société a payé 447 930 £ d’impôt sur les sociétés, ce qui signifie qu’elle a engrangé environ 2,24 millions de £ jusqu’au 31 mars 2020.

L’entreprise emploie trois personnes dont les directeurs, Ant et son épouse Emilie.

Un représentant de Middleton a refusé de commenter.

Il est devenu une star de la télévision après avoir quitté les forces armées en 2012 et a travaillé dans le Special Boat Service, Paras, Royal Marines et Army.

Il a également écrit deux autobiographies, qui sont devenues les meilleures ventes numéro un.

Pourtant, Ant a été licencié plus tôt cette année pour son comportement inapproprié, où quatre femmes d’équipage se sont manifestées et ont affirmé qu’il avait fait des « commentaires obscènes et suggestifs ».

Il a également publié un message vidéo «d’amour dur» en mars dernier exhortant ses partisans à continuer comme d’habitude malgré le coronavirus.

Alors que le monde entrait rapidement dans le verrouillage, il a fait face à un contrecoup et a publié des excuses. Il y a eu plus de réactions sur les réseaux sociaux en juin dernier après avoir publié une vidéo de violence lors de manifestations contre le racisme à Londres.

Il a tweeté : « L’extrême gauche contre l’extrême droite. BLM et EDL ne sont pas les bienvenus dans nos rues, écume absolue. Quel bel exemple tu es pour ta future génération. Bravo. »

Un porte-parole de Channel 4 a déclaré au moment de son limogeage : « Ant Middleton ne participera pas à la future série de SAS : Who Dares Wins.

« Après un certain nombre de discussions que Channel 4 et Minnow Films ont eues avec lui concernant sa conduite personnelle, il est devenu clair que nos points de vue et nos valeurs ne sont pas alignés et que nous ne travaillerons plus avec lui. »