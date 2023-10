Hertz Le PDG Stephen Scherr a déclaré jeudi à Jim Cramer de CNBC que son entreprise continuerait d’acheter des véhicules électriques pour sa flotte, même si les voitures ont causé quelques maux de tête au cours du dernier trimestre.

La société a publié son troisième trimestre rapport avant l’ouverture du marché jeudi, avec des revenus conformes aux estimations de Wall Street mais un bénéfice par action inférieur aux attentes. À la clôture de jeudi, les actions de la société étaient en baisse de plus de 10 %.

“Je pense qu’il n’y a pas de changement technologique, y compris les véhicules électriques, qui soit en ligne droite sans quelques ratés et défis, et c’est tout”, a déclaré Scherr. “La ligne de A à B n’est pas toujours droite, ce n’est pas le cas ici. La dépréciation est plus élevée parce que le PDSF a baissé, mais nous sommes un meilleur acheteur à terme.”

Scherr a déclaré que Hertz avait vu la valeur de ses véhicules électriques se déprécier cette année, car Tesla a procédé à des baisses de prix significatives sur ses modèles. Les véhicules électriques subissent plus de dégâts que les voitures à moteur à combustion, et le coût de leur réparation est plus élevé en raison d’un approvisionnement moins « robuste » en pièces détachées et en main d’œuvre disponible, a-t-il poursuivi.

Les véhicules électriques représentent environ 11 % de la flotte de Hertz, les Tesla représentant 80 % du groupe, a déclaré Scherr. Il a ajouté que Hertz achèterait davantage de Tesla ainsi que Moteurs généraux VE, avec pour objectif d’en avoir 10 000 dans sa flotte d’ici la fin de l’année.

“Je dirais que GM dispose d’un réseau d’approvisionnement en pièces détachées très vaste et très bien huilé qui bénéficiera à la manière dont nous exploitons ces voitures”, a-t-il déclaré. “Tesla développera sans aucun doute cela au fil du temps.”