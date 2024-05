L’entreprise au centre d’une bataille pour le Graceland d’Elvis est un mystère

Quelqu’un essaie peut-être de retirer Graceland à la famille d’Elvis Presley.

Qui est exactement cette personne, personne ne le sait.

Pas la famille de Presley.

Pas même le juge qui supervise le combat.

Le mystère s’est révélé dans une salle d’audience à Memphis, dans le Tennessee, où l’avocat de l’une des petites-filles de Presley a demandé à un juge d’arrêter une entreprise qui prétend détenir des droits sur Graceland, qui est sous le contrôle de la famille depuis que Presley l’a achetée en 1957.

La société, qui s’appelle Naussany Investments & Private Lending, a publié un avis public concernant son projet de vente par saisie et a affirmé dans des documents que la réclamation était liée à un prêt de 3,8 millions de dollars qu’elle avait accordé à Lisa Marie Presley, la fille d’Elvis Presley, qui est décédée l’année dernière, selon les documents déposés au tribunal par sa propre fille, l’acteur Riley Keough. Mais il est difficile de déterminer si la société prêteuse existe.

Keough a déposé une plainte la semaine dernière devant le tribunal de la chancellerie du comté de Shelby, dans le Tennessee, alléguant que Naussany Investments & Private Lending avait soumis des documents frauduleux avec de fausses signatures montrant que Lisa Marie Presley avait demandé à Graceland de garantir le prêt. La vente de saisie était prévue jeudi. Keough a déclaré dans le dossier judiciaire que Presley n’avait jamais emprunté d’argent à Naussany Investments ni lui avait donné d’acte de confiance.

Mercredi, le chancelier du tribunal de la chancellerie, JoeDae Jenkins, qui préside le procès, a retardé la vente et a déclaré à l’avocat de Keough, Jeff Germany, qu’elle réussirait très probablement à la bloquer définitivement.

« Il semble que vous, M. Germany, votre client obtiendrez gain de cause sur le fond », a déclaré Jenkins, « à condition que vous prouviez la fraude alléguée. »

Un représentant de Naussany Investments & Private Lending n’était pas présent dans la salle d’audience. En fait, il a été difficile de savoir grand-chose sur l’entreprise ou sur qui la dirige.

NBC News a recherché dans plusieurs bases de données publiques toute personne aux États-Unis portant le nom de famille Naussany et toute entreprise portant le nom Naussany ou les initiales NIPL et n’a rien trouvé. NBC News n’a pas non plus trouvé de profils de réseaux sociaux appartenant à l’entreprise ou à ses représentants.

Les seules informations disponibles sur l’entreprise proviennent des documents déposés devant le tribunal dans l’affaire Graceland, et elles ne disent pas grand-chose.

Les documents fournissent les adresses postales de l’entreprise à Jacksonville, en Floride, et à Hollister, dans le Missouri, qui correspondent aux bureaux de poste. Une troisième adresse est une boîte postale à Kimberling City, Missouri.

Keough a déclaré dans sa plainte qu’un certain Kurt Naussany avait envoyé des courriels à son avocat cherchant à collecter les 3,8 millions de dollars et menaçant de vendre Graceland. La réclamation joignait une partie de cette correspondance, y compris un e-mail de juillet contenant une adresse e-mail et un numéro de téléphone pour un certain Kurt Naussany.

Le numéro de téléphone est déconnecté. NBC News a envoyé un e-mail à cette adresse lundi et a reçu tard dans la nuit une réponse indiquant que Kurt Naussany avait quitté l’entreprise en 2015 et « ne devrait figurer sur aucun document concernant Lisa Marie Presley ». Le message suggérait de contacter Gregory E. Naussany, « car il gérait tous les prêts avec Mme Presley ».

Un e-mail de suivi provenant de l’adresse de Kurt Naussany lundi soir indiquait qu’il connaissait Lisa Marie Presley depuis des années et qu’il « n’avait jamais accordé de prêt pour elle ». Le message ajoutait : « Veuillez vous assurer que vous et tous vos collègues avez des noms clairs. »

Mardi soir, le tribunal du comté de Shelby a reçu une réponse faxée à la réclamation de Keough de la part de Gregory E. Naussany qui le décrivait comme un prêteur de l’entreprise. Le dossier rejetait l’accusation de Keough et demandait que la société soit autorisée à poursuivre la vente.

« Je nie respectueusement les allégations formulées par Danielle Riley Keough », a écrit Naussany au tribunal. « Naussany Investments & Private Lending est prêt à fournir des preuves et des arguments pour démontrer que la réparation demandée n’est pas justifiée dans cette affaire. »

Le dossier comprenait un numéro de téléphone et une adresse e-mail de Gregory E. Naussany. Personne n’a décroché le téléphone ni répondu aux SMS envoyés à ce numéro. Mais une demande de commentaires adressée mercredi à l’adresse e-mail a suscité une réponse indiquant que l’entreprise abandonnerait l’affaire après « consultation des avocats ».

NBC News a répondu, demandant plus d’informations sur lui et l’entreprise et une explication sur les raisons pour lesquelles il n’y a aucune information publique à leur sujet. NBC News a également demandé à lui parler par téléphone. Une réponse signée « Gregory E Naussany » a refusé, affirmant que de plus amples informations seraient contenues dans un futur document judiciaire. « Il est évident que Keough et la famille LMP n’étaient pas au courant de la mauvaise gestion de l’argent et des finances de LMP », indique la réponse.

Mark Sunderman, professeur d’immobilier à l’Université de Memphis, a déclaré que les accusations de fraude et d’entreprises clandestines sont courantes dans les litiges relatifs aux droits de propriété, en particulier lorsqu’elles impliquent des personnes décédées. L’affaire Graceland n’en est peut-être qu’un exemple très médiatisé.

«Je sais que Graceland est un très gros problème ici, et voir ce trésor national potentiellement saisi et perdu pour la communauté de Memphis serait un véritable chagrin. Je peux donc voir qu’il s’agit d’un événement d’actualité majeur », a déclaré Sunderman. « Mais si cela avait été l’héritage de quelqu’un d’autre, la maison de quelqu’un d’autre, ce ne serait qu’un autre exemple dont le public n’entend jamais parler. »

Le dossier promis par Naussany n’est pas encore arrivé, selon le tribunal. Manque également : toute information sur qui est derrière l’entreprise.