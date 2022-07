L’entreprise affirme que les États-Unis sont heureux d’avoir acheté le fabricant de logiciels espions Pegasus – NYT – RT World News

L’accord entre l’entrepreneur de la défense L3Harris et le fabricant de cyberarmes NSO aurait échoué après la révélation des pourparlers

Un sous-traitant de la défense américaine qui a tenté d’acheter la tristement célèbre société israélienne à l’origine du logiciel espion Pegasus, a affirmé qu’elle avait le soutien de la communauté du renseignement américain, a rapporté le New York Times. Les pourparlers se seraient effondrés après que les médias les aient révélés le mois dernier.

Le rapport de dimanche a fourni de nouveaux détails sur l’offre de L3Harris pour acquérir la société israélienne en difficulté NSO, qui a été mise sur liste noire par le département américain du Commerce en novembre de l’année dernière.

Washington a imposé des sanctions après des années de rapports selon lesquels le produit phare de la société israélienne, Pegasus, était utilisé par des clients pour espionner des responsables étrangers, des journalistes et des militants des droits de l’homme, ce qui a considérablement nui aux activités de NSO.

Selon le Times, les négociateurs de L3Harris ont affirmé avoir le soutien discret de la communauté du renseignement américain pour acheter NSO. Il était censé aider à l’approbation de l’accord par les États-Unis malgré le fait que la société israélienne soit sur la liste noire. Des dirigeants américains ont fait cette affirmation lors d’une rencontre avec Amir Eshel, le directeur général du ministère israélien de la Défense, qui devrait approuver l’acquisition proposée.

Les responsables de la société ont déclaré que le gouvernement américain autoriserait la conclusion de l’accord sous certaines conditions, ont indiqué des sources du Times. Ils ont demandé que la collection d’exploits “zero-day” du NSO et le code source de Pegasus soient offerts aux membres du groupe de partage de renseignements Five Eyes, qui comprend les États-Unis, la Grande-Bretagne, le Canada, l’Australie et la Nouvelle-Zélande.















Le gouvernement israélien était divisé sur la proposition, le ministère de la Défense la soutenant et la communauté du renseignement s’y opposant, selon le rapport. L’armée voulait également conserver le pouvoir de délivrer des licences d’exportation pour les services de l’ONS. Le Times a noté que NSO était traité par Israël comme un agent de facto “le bras de l’Etat”. L’entreprise a pris comme clients les nations avec lesquelles le gouvernement israélien voulait renforcer ses relations, y compris l’Arabie saoudite.

Les pourparlers ont été rapportés pour la première fois le mois dernier par le site Internet Intelligence Online, avec un rapport conjoint de Haaretz, The Washington Post et The Guardian confirmant partiellement son contenu. Le Times et le Washington Post ont déclaré quelques jours après la révélation que les pourparlers avaient été annulés, bien que selon le Times, “il y a eu des tentatives pour relancer les négociations”.

Les responsables américains ont déclaré aux deux journaux qu’ils n’étaient au courant d’aucun soutien de la part du gouvernement américain à l’offre de L3Harris pour l’achat de NSO.

«Après avoir pris connaissance de la vente potentielle, le [intelligence community] a fait une analyse qui a soulevé des inquiétudes quant aux implications de la vente et a éclairé la position de l’administration », le Times a cité une source comme disant.















Le journal a déclaré que des questions subsistaient “pour savoir si des parties du gouvernement américain… avaient saisi l’occasion d’essayer de placer le contrôle du puissant logiciel espion de NSO sous l’autorité américaine” avec ou sans connaissance de la Maison Blanche.

L3Harris gagne des milliards chaque année grâce aux contrats du gouvernement fédéral et des États. Le Pentagone est sa principale source de contrats, mais il a également fourni des services au FBI et aux forces de police locales aux États-Unis, a déclaré le Times.

En 2018, la société américaine a racheté la société australienne de logiciels espions Azimuth Security. Deux ans auparavant, Azimuth avait aidé le FBI à déverrouiller le téléphone de l’un des tireurs de San Bernardino, mettant fin à l’impasse de l’agence avec Apple sur son refus de fournir au gouvernement l’accès à l’appareil. Le rôle de l’entreprise n’a été révélé que l’année dernière.