L’entreprise abandonne son projet de vente par saisie et fait actuellement l’objet d’une enquête

La bataille juridique de Riley Keough concernant Graceland semble avoir pris fin.

Après qu’un juge du Tennessee a temporairement empêché Naussany Investments and Private Lending, le 22 mai, de vendre l’ancienne maison d’Elvis Presley dans le cadre d’une vente par forclusion, la société a annoncé qu’elle renoncerait à sa réclamation.

Le différend découle d’un prêt de 3,8 millions de dollars que la société prêteuse a déclaré que Lisa Marie Presley, la défunte mère de Keough, avait contracté en 2018, en utilisant Graceland comme garantie, et qui n’avait jamais été remboursé. Keough a intenté une action en justice contre la société le 20 mai après avoir annoncé une vente aux enchères de saisie de la maison d’Elvis Presley prévue pour le 23 mai. Elle a affirmé que la vente était frauduleuse et que la signature de sa défunte mère sur les documents de prêt était falsifiée.

Le Procureur général du Tennessee enquête sur Naussany Investments pour déterminer s’il y a eu une faute.

🚨Qu’est-ce qui vient de se passer?

Keough, l’unique fiduciaire de la succession de Memphis de son grand-père Elvis Presley après le décès de sa mère en 2023, a remporté une victoire juridique le 22 mai lorsque le chancelier du comté de Shelby, JoeDae Jenkins, a émis une injonction temporaire interrompant la vente aux enchères.

Quelques heures plus tard, un avocat de Keough « a reçu un e-mail de Gregory Naussany confirmant qu’il n’avait pas l’intention de donner suite à sa réclamation », a déclaré un représentant de Graceland au magazine People.

Les fans attendent d’avoir un aperçu de Graceland, la maison qu’Elvis Presley a achetée en 1957 et qui a été ajoutée au registre national des lieux historiques en 1991. (Brandon Dill/AP/File)

Naussany Investments a envoyé par courrier électronique une déclaration à l’Associated Press indiquant que la société ne donnerait pas suite parce qu’un document clé dans l’affaire et le prêt avaient été enregistrés et obtenus dans un État différent, de sorte que « une action en justice devrait être intentée dans plusieurs États ». En conséquence, « la société retirera toutes ses réclamations avec préjudice ».

Naussany a déclaré dans un e-mail au Appel commercial de Memphis: « Il n’y avait aucun mal à faire à Mme Keough. »

La tentative de saisie fait actuellement l’objet d’une enquête de la part du bureau du procureur général du Tennessee, Jonathan Skrmetti.

« J’ai demandé à mes avocats d’examiner cette affaire, de déterminer toute l’étendue de toute mauvaise conduite qui aurait pu se produire et d’identifier ce que nous pouvons faire pour protéger à la fois les héritiers d’Elvis Presley et toute autre personne susceptible d’être menacée de la même manière », a-t-il déclaré dans un communiqué. déclaration le 23 mai.

Keough a déclaré dans son dossier légal la semaine dernière que sa mère « n’avait jamais emprunté d’argent à Naussany Investments » et qu’elle n’avait pas non plus donné à l’entreprise un acte de fiducie pour Graceland. Elle a allégué que l’entreprise « n’est pas une entité réelle », mais qu’elle a été « créée pour dans le but de frauder » le Promenade Trust de Keough (anciennement Lisa Marie).

Le Daisy Jones et les Six L’actrice a affirmé que la signature de sa mère avait été falsifiée sur les prétendus documents de prêt. La notaire inscrite comme témoin du prêt, Kimberly Philbrick, a déclaré qu’elle n’avait jamais rencontré Lisa Marie Presley ni notarié aucun document pour elle. Le dossier de Keough alléguait que « les individus impliqués dans la création de tels documents seraient coupables du crime de contrefaçon ».

Lisa Marie a été enterrée dans le terrain de la famille Presley à Graceland en 2023. Elle est à côté de son fils, Benjamin Keough, décédé en 2020. (Jason Kempin/Getty Images)

Elvis Presley Enterprises – la société qui gère Graceland – a soutenu les affirmations de Keough selon lesquelles la vente aux enchères était frauduleuse. « Il n’y a pas de vente par saisie. En termes simples, une contre-action en justice a été intentée pour mettre fin à la fraude.

Priscilla Presley, l’ex-épouse d’Elvis et la grand-mère de Keough, a qualifié cela d’« arnaque ».

↩️ Comment nous sommes arrivés ici

L’été dernier, Keough a obtenu le contrôle de la maison de Graceland, des biens d’Elvis et de 15 % d’Elvis Presley Enterprises après la mort subite de sa mère et sa brève bataille juridique avec Priscilla.

En septembre, Naussany Investments and Private Lending a poursuivi la succession, affirmant que Lisa Marie avait fait défaut sur le prêt, qui était censé avoir été remboursé d’ici mai 2022. La société a affirmé qu’elle n’avait eu aucun contact avec Lisa Marie après mars 2022 et qu’elle tentait de joindre elle n’a pas réussi. Naussany Investments a déclaré qu’elle abandonnerait le procès si la succession payait 75 % de la dette, soit environ 2,85 millions de dollars, dans les 45 jours.

Riley Keough, deuxième à droite, avec sa demi-sœur Harper Lockwood, sa mère Lisa Marie Presley, sa grand-mère Priscilla Presley et sa demi-sœur Finley Lockwood en 2022. (Axelle/Bauer-Griffin/FilmMagic)

Lisa Marie a eu des problèmes financiers au cours de sa vie. Elle a hérité de la succession de son père, d’une valeur estimée à 100 millions de dollars, à l’âge de 25 ans. Des transactions commerciales ratées et des dépenses excessives l’ont amenée à vendre 85 pour cent des parts dans Elvis Presley Enterprises en 2005. (Elle a ensuite poursuivi son ancien chef d’entreprise, Barry Siegel, affirmant qu’il avait mal géré la succession.) Lors de la vente de 114 millions de dollars, Lisa Marie a reçu 50 millions de dollars en espèces, 26 millions de dollars en actions et a effacé 25 millions de dollars de dettes. Elle a conservé 15 % d’Elvis Presley Enterprises ainsi que la propriété de Graceland et de ses objets originaux. Entreprises Elvis Presley a encore changé de mains en 2013, Lisa Marie conservant sa participation.

Lisa Marie a été enterrée à Graceland l’année dernière, près de son père, de ses grands-parents et de son fils Benjamin Keough, décédé en 2020. Dans une interview après la mort de sa mère, Keough a parlé de ce que la succession signifiait pour elle et de ses projets pour Graceland, qui comprenaient un Spécial de Noël qu’elle a produit.

En tant qu’unique fiduciaire, Keough gère également les fiducies de ses deux frères et sœurs plus jeunes, les demi-sœurs Finley et Harper Lockwood, âgées de 15 ans, qui sont les filles de Lisa Marie issues de son mariage avec le musicien Michael Lockwood.

Mis à jour le 23 mai 2024 à 17 h 22 HE : Cette histoire a été mise à jour pour refléter le fait que Naussany Investments a abandonné ses réclamations et fait désormais l’objet d’une enquête.