L’entreprise abandonne l’exigence après le guidage du masque CDC

Walmart et Sam’s Club n’obligeront plus les clients ou les employés entièrement vaccinés à porter des masques, a annoncé vendredi le détaillant.

Le changement pour les acheteurs est maintenant en vigueur et sera sur le système d’honneur, Walmart a confirmé à USA TODAY. Cela vient un jour après que les Centers for Disease Control and Prevention aient publié de nouvelles directives de masquage.

Le plus grand détaillant du pays a commencé à exiger des masques pour les clients des clubs et des magasins du pays le 20 juillet. Les employés ont commencé à porter des masques en avril.

Selon une note envoyée aux travailleurs américains du Walmart et du Sam’s Club, les employés vaccinés peuvent commencer à travailler sans masque à partir de mardi et seront interrogés sur le statut vaccinal lors d’un bilan de santé.

«À partir d’aujourd’hui, les clients et les membres vaccinés sont invités à faire leurs achats sans masque, et nous continuerons de demander que les clients et les membres non vaccinés portent des masques dans nos magasins et clubs», indique la lettre aux employés. « Nous mettrons à jour la signalisation dans nos installations pour refléter cela. »

Il y a quelques exceptions à la politique mise à jour, a déclaré Walmart, et les masques « continueront également d’être exigés par certaines ordonnances de la ville et de l’État, et nous suivrons ces exigences ».

Walmart a également déclaré qu’il accordait un bonus de 75 $ « aux associés de terrain américains en guise de remerciement pour avoir été vaccinés ». Cela s’applique aux «associés sur le terrain de Walmart, du Sam’s Club et de la chaîne d’approvisionnement, rémunérés à l’heure et en dessous du niveau de directeur de magasin.»

Les employés devront fournir une preuve de vaccination pour obtenir le bonus, un processus qui, selon l’entreprise, commence mardi.

Trader Joe’s a également annoncé vendredi que les acheteurs qui sont vaccinés et peuvent faire leurs achats sans masque. Les employés de Trader Joe doivent encore porter des masques pour le moment.

Le CDC a déclaré jeudi que les Américains entièrement vaccinés, pour la plupart, n’avaient plus besoin de porter de masques à l’intérieur et n’avaient pas à porter de masques à l’extérieur, même dans des espaces bondés.

Mais les entreprises privées peuvent toujours avoir besoin de masques, ce que la plupart des plus grands détaillants du pays ont commencé à imposer l’été dernier. Il existe d’autres exceptions lorsque le CDC recommande des masques tels que dans les établissements de soins de santé, les centres de transport tels que les aéroports et les gares, les avions et les transports en commun.

