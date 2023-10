L’entreprise à l’origine de la candidature présidentielle de Haley fait l’objet d’un procès pour harcèlement

Une ancienne employée junior de ColdSpark a allégué dans la poursuite que lors d’un dîner de travail fin 2021, elle avait été pelotée par Ryan Reynolds, vice-président de l’entreprise. (Reynolds, qui a quitté l’entreprise en décembre 2022, a refusé de commenter cette histoire.) Elle a affirmé que la haute direction avait été informée de l’incident mais n’y avait pas répondu.

La femme a déclaré qu’après avoir affirmé avoir été victime de discrimination et de harcèlement, elle avait été « licenciée de manière constructive », ce qui signifie que l’environnement de travail est devenu si hostile qu’elle n’a eu d’autre choix que de démissionner.

Selon le procès, la femme « comprend » que Harris et un autre co-fondateur de ColdSpark, Mike DeVanney, ont été « informés » du harcèlement. DeVanney est désigné comme défendeur dans le procès, contrairement à Harris. La femme, que POLITICO ne nomme pas parce qu’elle prétend avoir été victime d’une agression sexuelle, n’a pas répondu à une demande de commentaire.

Jeremy Neuhart, porte-parole de ColdSpark, Harris et DeVanney, a déclaré que le cabinet et les accusés nient ses allégations et que nombre d’entre elles « échouent en droit ».

« ColdSpark Media et ses propriétaires n’ont pris connaissance des allégations qu’après [the plaintiff] résigné. ColdSpark Media et les autres accusés pensent que le tribunal ou un jury tranchera en leur faveur », a ajouté Neuhart.

Timothy Prol, l’avocat du plaignant, a déclaré que la plainte parle d’elle-même et s’est dit convaincu que l’affaire « établirait les actes répréhensibles allégués dans la plainte ».

Les porte-parole de la campagne de Haley et du super PAC, ainsi qu’un porte-parole de la campagne de McCormick, n’ont pas répondu aux demandes de commentaires.

Haley a de nombreux liens avec ColdSpark. Le leadership PAC Stand for America lancé par Haley et le comité conjoint de collecte de fonds Team Stand for America ont versé à ColdSpark plus d’un demi-million de dollars depuis mars 2021 pour des conseils sur le numérique, la collecte de fonds et les communications, ainsi que la location de listes, selon les archives FEC.

Depuis son lancement, la campagne présidentielle de Haley a également versé à ColdSpark plus de 30 000 dollars en travaux de conseil en communication, d’impression et de conception graphique, selon Enregistrements FEC. Le directeur des communications de sa campagne, Nachama Soloveichikest un partenaire chez Coldspark.

Sur un site Coldspark à propos de leur travail pour Haley, la société vante une approbation de Haley: « Lorsque j’ai décidé de lancer Stand For America, ColdSpark était présent à chaque étape. Nous ne compterions pas près de deux millions de membres sans leur aide. La société a déclaré que ses efforts pour aider à créer le groupe comprenaient « le nom de l’organisation, la conception du matériel de marque, la création de centaines d’éléments de contenu et le lancement d’une opération de collecte de fonds numérique ».

McCormick est un client de ColdSpark, selon un article de septembre par la société sur X, la plateforme de médias sociaux anciennement connue sous le nom de Twitter. Sa campagne a payé à ColdSpark près de 115 000 $ lors de sa candidature infructueuse au Sénat en 2022, selon les rapports de la FEC.

DeVanney et Harris ont également été aperçus se blottissant avec McCormick lors d’une récente réunion du GOP de l’État, a déclaré une personne présente.