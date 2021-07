L’entreprise a 18 millions de comptes gérant 80 milliards de dollars

Olivier Douliery | AFP via Getty Images

Robinhood Markets a déposé jeudi l’une des offres publiques initiales les plus attendues de l’année, révélant une croissance rapide pendant la pandémie et un grand nombre de clients.

Robinhood – qui compte environ 18 millions de clients de détail financés – a perdu 1,4 milliard de dollars au premier trimestre 2021, selon le dossier S-1 de Robinhood auprès de la Securities and Exchange Commission. La société a réalisé un chiffre d’affaires de 522 millions de dollars au premier trimestre, en hausse de 309% par rapport aux 128 millions de dollars gagnés au premier trimestre 2020.

La société a déclaré qu’elle prévoyait de négocier sous le symbole « HOOD » sur le Nasdaq. La maison de courtage vise à lever 100 millions de dollars lors de ses débuts publics.

Dans son prospectus, la société a déclaré avoir augmenté ses comptes financés, ceux auxquels des comptes bancaires leur sont liés, à 18 millions en mars de cette année contre 7,2 millions en 2020, soit une augmentation de 151%. Les actifs sous gestion ont grimpé à environ 80 milliards de dollars, contre 19,2 milliards de dollars en mars dernier. Les utilisateurs actifs mensuels totalisent environ 17,7 millions.

Robinhood prévoit d’attribuer entre 20 % et 35 % de ses actions IPO à ses clients particuliers.

L’entreprise compte 2 100 employés à temps plein.

Goldman Sachs, Citigroup et JPMorgan sont les souscripteurs de la transaction, entre autres banques.

Les partenaires D1 basés à New York, Sequoia, Kleiner Perkins et la branche capital-risque de Google, GV, sont parmi les plus gros investisseurs en capital-risque de Robinhood.