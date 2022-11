L’entrepreneure Cathy Tie dit que démarrer une entreprise est “un art”

Cathy Tie se considérerait comme une artiste. Pas les peintures à l’huile sur toile, cependant.

La jeune femme de 26 ans, originaire de Toronto, au Canada, a cofondé sa première entreprise, Ranomics, à 18 ans. fournit des prévisions de risques pour la santé basées sur les données génétiques des personnes et a maintenant recueilli plus d’un million de dollars, selon Crunchbase. Elle a fondé sa deuxième entreprise, Locke Bioun “Shopify” pour les sociétés pharmaceutiques et autres vendant des médicaments approuvés par la FDA, à 23.

Pour Tie, l’art et la créativité ne sont pas aussi évidents que l’écriture en pentamètre iambique ou la danse au Lincoln Center. Il s’agit d’avoir une vue d’ensemble des différentes industries dont elle fait partie et de « pouvoir être interdisciplinaire et marier des concepts de différentes industries », dit-elle.

“J’ai toujours aimé rassembler des idées et voir des liens que les autres ne voient pas”, dit-elle, comme comprendre comment la science peut être avancée dans le monde des startups et construire des modèles commerciaux en conséquence. “C’est, je pense, plus un processus artistique et créatif que quelque chose de technique.”

Voici comment l’entrepreneur, maintenant basé à Los Angeles, s’est penché sur sa pensée créative et globale pour réussir dans des domaines comme la technologie et la science.