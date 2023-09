L’entrepreneur pakistanais Kanwal Cheema se dit fan d’Aishwarya Rai Bachchan après qu’une vidéo d’elle comparant ses aversions soit devenue virale

Entrepreneur pakistanais Kanwal CheemaL’ancienne vidéo de a fait sensation sur Internet, où elle a exprimé sa déception face à la comparaison constante avec l’actrice de Bollywood Aishwarya Rai Bachchan parce qu’elle est son sosie. Et maintenant, après que la vidéo soit devenue virale sur Internet, Kanwal Cheema a vivement réagi aux critiques selon lesquelles il était qualifié de sosie de Aishwarya Rai Bachchan et s’est corrigée en mentionnant qu’elle n’a jamais dit qu’elle n’aimait pas Aishwarya Rai mais n’aime pas la comparaison. « Je n’ai jamais dit que je n’aimais pas Aishwarya, en fait, je suis fan ! J’ai juste dit que je n’aime pas être comparé à elle. C’est une femme très accomplie et ce n’est pas juste pour elle de la comparer à qui que ce soit. non plus. Je préfère être la meilleure version de moi-même plutôt que d’être une copie de quelqu’un d’autre.

Je n’ai jamais dit que je n’aimais pas Aishwarya, en fait, je suis fan ! Je viens de dire que je n’aime pas être comparé à elle. C’est une femme très accomplie et ce n’est pas non plus juste pour elle de la comparer à qui que ce soit. Je préfère être la meilleure version de moi-même plutôt que la copie de quelqu’un d’autre. Kanwal Cheema (@KanwalCheema2) 10 septembre 2023

Kanwal Cheema s’est même qualifiée de fan d’Aishwarya Rai Bachchan et a dit à quel point elle admirait ses réalisations.

Regardez la vidéo de Kanwal Cheema ignorant la question d’être un sosie d’Aishwarya Rai Bachchan.

Kanwal Cheema a même insisté sur le fait qu’elle croyait à l’élévation des autres femmes et à l’autonomisation des femmes et qu’elle n’aimait pas se livrer à la négativité qui l’entourait. Nous admirons en effet la dernière prise de Kanwal Cheema.

« S’il vous plaît, ne réduisez pas les femmes à leur apparence uniquement, car nous sommes bien plus que ce à quoi nous ressemblons. De plus, nous sommes tous uniques et avons notre propre identité. Aishwarya Rai est une personne très accomplie, belle et unique. Elle n’a pas besoin d’être comparée à qui que ce soit. Je veux également être connue pour la plateforme et l’application mv tech, « My Impact Meter », qui apporte transparence et simplicité aux œuvres caritatives visant à réduire systématiquement la pauvreté, et non comme une copie d’Aishwarya Rai. , élevons cette discussion ! « Kanwal Cheema »

Aishwarya Rai Bachchan est l’une des actrices les plus aimées et les plus célèbres de B Town.