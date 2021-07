L’entrepreneur en fitness ‘The Yash Thakur’ allie style pour tirer le meilleur parti du fitness | Nouvelles des gens

Il est rare de nos jours que quelqu’un soit capable de saisir tous les aspects de l’expression créative et des affaires. Les diverses exigences et responsabilités liées à la gestion d’une entreprise peuvent être assez stressantes ; néanmoins, pour «The Yash Thakur», c’est juste un autre jour dans la vie alors qu’il continue de grandir et d’étendre ses divers efforts et débouchés.

Avec sa grande expertise, il a dominé l’industrie pendant longtemps et est largement considéré comme l’un des meilleurs dans son domaine. Le fondateur de l’équipe YT Master Transformers, Yash, s’est fait un nom dans le monde du fitness sur Internet, où il aide les clients à atteindre leur physique idéal grâce à des entraînements et des conseils diététiques.

En tant que plus jeune entraîneur de fitness en Inde, il a de nombreuses entreprises sous son nom. Il a commencé son parcours entrepreneurial avec TEAM YT Master Transformers, une plate-forme où les individus peuvent demander conseil sur la façon d’être le meilleur d’eux-mêmes. Le second est TEAM YT Coaching, où il transmet des connaissances que personne d’autre n’a parce que l’Inde manque d’expertise en nutrition et en entraînement, c’est donc une marque qui éduque les individus et les entraîneurs sur les procédures de nutrition et d’entraînement appropriées.

Après avoir été témoin de la duplication des suppléments sur le marché indien, le jeune et passionné entrepreneur lance sa propre marque de suppléments, qui s’appellera « Human Evolution Supplements ». Il est maître coach ainsi que nutritionniste clinique, il peut donc aider les clients à la fois dans leurs transformations et leurs difficultés médicales. Il a une équipe de médecins et de nutritionnistes qui éduquent les gens sur la façon d’aborder l’alimentation afin de réaliser leur plein potentiel.

À l’heure actuelle, il enseigne aux autres comment se transformer de manière saine et appropriée. Il détient à lui seul plus de 19 certifications en nutrition et fitness. Et aide également les autres acteurs du secteur du fitness à créer leur entreprise, à créer leurs propres marques et à trouver un travail stable dans le même secteur.

Yash a été l’invité d’honneur de presque toutes les compétitions de musculation ou événements de fitness, où il motive les futurs entraîneurs et diététiciens, grâce à son incroyable capacité de fitness. Il n’est pas seulement un passionné de fitness, mais il a également aidé d’autres entrepreneurs du secteur du fitness dans le développement de gymnases et de magasins de suppléments. Son objectif ultime est d’accroître les connaissances du public sur l’importance de l’exercice et d’une bonne nutrition.

Ayant des connaissances incroyables sur le fitness, Yash Thakur fait des progrès dans le domaine du fitness. Son talent d’entrepreneur aide les gens à transformer leur vie grâce à ses conseils et son expertise dans le domaine.

