L’entrepreneur Ellen Bennett prépare ses plats incontournables dans sa cuisine et son nouveau livre

En plus de produire des masques pendant la quarantaine, comme tant d’autres, Ellen passe plus de temps dans la cuisine.

«Je pense que les gens sont coincés à la maison et qu’ils n’ont pas une tonne de choses à faire», nous a dit l’entrepreneur. endroit vers lequel ils se sont tous tournés. J’ai absolument vu une énorme poussée, en particulier sur les réseaux sociaux, le partager avec les autres. C’est comme respirer et manger. Comme nous le faisons tous, nous devons tous le faire tous les jours , alors pourquoi ne pas en faire une aventure. Je suis vraiment entré dans la poitrine. Donc, j’ai fumé des briskets comme s’ils se démodaient et, vous savez, les briskets sont des morceaux de viande de 16 livres comme si ce n’était pas une petite entreprise . Thanksgiving tous les jours! «

En plus de perfectionner ses talents de poitrine, Ellen a également terminé d’écrire son livre! Et alors que certains s’attendraient à un livre de cuisine du chef professionnel, la fondatrice de Hedley and Bennett prouve qu’elle a beaucoup plus à partager que des recettes, mais plutôt des conseils inspirants pour les entrepreneurs et les rêveurs du monde entier.

« Parfois, vous n’avez pas tous les détails aplatis, mais il vous suffit de vous présenter de toute façon et de le comprendre et en nageant dans la mer de la vie, vous trouvez plus de choses et découvrez plus de choses et avez plus d’expérience que de regarder le fenêtre et se disant: « Et si je fais ça? » «Que diriez-vous de planifier cela sur 10 ans», ou «et si j’ai d’abord besoin d’investisseurs? Alors oui, toutes ces choses ne font qu’empêcher les gens de commencer, et parfois il suffit de commencer le voyage pour réellement progresser sans que tous les détails ne soient réglés. «

Et ses essentiels de cuisine préférés? Un bloc Boos, grande poêle en fonte, Moulin à poivre licorne, Sel de Maldon et Huile d’olive Wonder Valley.

Pour pré-commander Le nouveau livre d’Ellen et magasinez nos favoris de Hedley et Bennett, faites défiler ci-dessous!