L’entrepreneur des autoroutes Okanagan-Shuswap lance une option en ligne pour les demandes de service

Vous avez une préoccupation concernant la neige ou un autre problème d’entretien routier nécessitant une attention?

L’entrepreneur d’entretien des routes d’Okanagan-Shuswap, AIMRoads, offre maintenant une option en ligne pour partager cette préoccupation et y répondre.

AIMRoads a récemment annoncé un nouveau formulaire de demande de service en ligne à aim-roads.ca. Le formulaire demande des précisions concernant l’emplacement et les détails du problème.

Vous pouvez toujours appeler ou envoyer un courriel à AIMRoads 24 heures sur 24, sept jours sur sept, au 1-866-222-4204 ou à aimcommunications.ca@acciona.com.

En 2019, AIM Roads a obtenu un contrat de 10 ans du ministère des Transports et de l’Infrastructure pour assurer l’entretien des autoroutes du sud de l’Okanagan (zone de service 8) et de l’Okanagan-Shuswap (zone de service 13). La même année, le ministère a renouvelé les normes pour la plupart de ses 28 contrats d’entretien régionaux, y compris ceux avec AIMRoads/Accciona. Les nouvelles normes prévoyaient que les autoroutes de classe A (route transcanadienne) devaient être remises en « chaussée nue » dans les 24 heures suivant une tempête hivernale lorsque la température est de -9 °C ou plus chaude. La norme précédente pour ces conditions était de 48 heures. Les routes de classe B doivent être rendues à la chaussée nue dans les 36 heures et les routes de classe C dans les 48 heures.

Une surface de neige compacte est permise si la température est de -9 °C ou moins, mais la surface doit être exempte de trous ou d’ornières. Avant un « événement hivernal », les routes doivent être prétraitées avec des produits chimiques antigivrants. Et la taille maximale pour l’abrasif d’hiver a été réduite de 12,5 mm à 9,5 mm.

Une nouvelle spécification a été établie pour une condition appelée « compact », lorsque la neige, la gadoue ou la glace ont été comprimées pour former une masse solide. Lorsque les basses températures entraînent un compactage de la surface de la route, les entreprises d’entretien doivent la maintenir lisse et d’une épaisseur inférieure à 40 mm. Si les températures de la chaussée restent inférieures à -9 C, le compact peut rester jusqu’à ce que les températures de la chaussée atteignent -9 C et se réchauffent.

La province a également des spécifications lorsqu’il y a trop de neige sur une autoroute. Pour la classe A, c’est quatre centimètres pour une voie dans chaque sens, et 8 cm pour la deuxième voie. Pour toutes les autres voies (contrôle des freins, zones d’enchaînement, etc.), c’est 12 cm. Pour les autoroutes de classe B, c’est 6 cm pour une voie dans chaque direction, 10 cm pour la deuxième voie et 16 cm pour les autres voies.

Dans le district régional de Columbia Shuswap (CSRD), le ministère est responsable des routes, y compris l’entretien et les réparations, le déneigement et le déglaçage, dans les zones non constituées en municipalités.

lachlan@saobserver.net

OkanaganShuswapautoroute transcanadienne