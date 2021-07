L’entrepreneur basé à Dubaï, Yatin Kukreja, s’associe à Metro Talkies pour la production de la chanson Filhaal 2

L’entrepreneur basé à Dubaï, YatinKukreja, connu pour faire ressortir le meilleur des chansons et de la musique de l’industrie, est prêt à lancer sa nouvelle entreprise de production AYT à Dubaï. Récemment, il a également produit pour Filhaal-2 avec Akshay Kumar, Nupur Sanon, Amy Virk et B Prak en collaboration avec Metro Talkies dans le cadre de sa nouvelle production.

À propos de la collaboration pour Filhaal 2, l’entrepreneur Yatin Kukreja a déclaré : « Le producteur de la jeune génération de Delhi basé à Dubaï pense que les séries Web et les chansons sont l’avenir de l’industrie du divertissement et que les nouveaux producteurs doivent savoir comment en tirer le meilleur parti. C’est la raison pour laquelle M. Kukreja a également lancé sa nouvelle société AYT à Dubaï afin qu’il puisse fournir le meilleur contenu à l’industrie. Non seulement les grands noms de l’industrie, mais Kukreja cherche également à donner une chance aux nouveaux et nouveaux talents sous son nouveau label.

Auparavant, Kukreja a contribué au numéro record de Desi Music Factory « CUTE SONG » d’Aroob Khan avec Satvik Sankhyan. Le producteur et entrepreneur de vidéoclips a également été très apprécié pour avoir fait partie de la chanson à succès « Mangle Mujhe Tu » et bien d’autres.

Après avoir reçu des applaudissements pour la production musicale de Filhaal 2 avec la collaboration de Metro Talkies, l’équipe de Dubaï de Kukreja attend avec impatience la production à DUBAI et à LONDRES pour de nombreux projets pionniers à venir avec les grands noms de l’industrie ainsi qu’avec les nouveaux talents créant le opportunités pour eux.

