L’entrepôt écossais d’Amazon détruit des dizaines de palettes de nourriture, de boissons, de jouets et de vêtements non ouverts

Un entrepôt d’Amazon écossais a détruit des dizaines de palettes de nourriture, de boissons, de jouets et de vêtements non ouverts.

Le géant du commerce électronique a éliminé des masses d’invendus dans son grand dépôt de Dunfermline, Fife.

Des images de poubelles pleines de déchets de nourriture et de boissons ont été enregistrées dans l’entrepôt d’Amazon à Dunfermline, Fife Crédit : PA : Association de la presse

Les déchets comprennent les marchandises encore scellées et dans leurs dates de péremption Crédit : ITV

Les grandes palettes étiquetées déchets comprennent des aliments et des boissons non ouverts et non périmés.

Les stocks en cours d’élimination comprennent des boîtes de soupe, des fèves au lard, des emballages multiples de chips non ouverts, de l’eau en bouteille, des nouilles instantanées et des dosettes de café.

Le mois dernier, nous avons raconté comment des marchandises d’une valeur de 40 millions de livres sterling dans l’entrepôt d’Amazon à Dunfermline, y compris des articles coûteux comme des drones et des téléviseurs intelligents, sont détruites chaque année.

Des images obtenues par ITV auprès d’un travailleur du dépôt de Dunfermline montrent de grandes poubelles pleines de nourriture et de boissons, dont la plupart sont encore dans leur date de péremption.

Les articles avaient été renvoyés au service des retours de l’entrepôt tentaculaire.

Le membre du personnel, qui a filmé les images choquantes et souhaite rester anonyme, a déclaré que « 70 pour cent » stupéfiants des produits mis en poubelle sont toujours scellés et dans leur emballage d’origine.

S’adressant à ITV, le travailleur a déclaré: « Ce sont des trucs comme des boîtes de soupe Heinz ou des boîtes de haricots. Des bouteilles d’eau, de coca, de courge orange ou de boissons nutritives non ouvertes.

« J’ai aussi jeté des chocolats de fantaisie ou des œufs de Pâques, des friandises que les enfants adoreraient. »

Rebecca Dixon, qui dirige la banque alimentaire Community One Stop Shop près de Dunfermline, a déclaré qu’elle « se rendrait personnellement là-bas pour récupérer ces trucs tous les jours ».

Elle a ajouté: « Peu importe s’il approche de la fin de sa vie. Il y a tellement de familles qui accueilleraient tout cela. Pour être honnête, pour certains, cela pourrait faire la différence entre aller avec et sans repas. . «

Un porte-parole d’Amazon a déclaré que l’élimination des articles non ouverts et toujours dans les limites de la date d’utilisation est un « problème de sécurité alimentaire », l’entreprise n’étant pas certaine que les aliments retournés soient propres à la consommation.

Ils ont également déclaré qu’Amazon était « engagé à zéro déchet », avec une priorité sur la revente, le don ou le recyclage des articles retournés ou invendus.

Les plus grands groupes environnementaux du Royaume-Uni ont écrit au Premier ministre pour l’exhorter à travailler avec les gouvernements décentralisés pour introduire de nouvelles règles sur ce que les entreprises peuvent et ne peuvent pas faire avec les produits invendus ou retournés.

La lettre provient de Greenpeace UK, de l’Environmental Investigation Agency, des Amis de la Terre, de Whale and Dolphin Conservation, de la Green Alliance et de Surfers Against Sewage.

Les organisations ont écrit : « Ces pratiques sont l’incarnation de tout ce qui ne va pas avec notre culture du jetable, en particulier son mépris pour les ressources naturelles, les émissions de carbone et le travail qui entrent dans la fabrication des produits de tous les jours. »

Un porte-parole d’Amazon a déclaré: « Amazon soutient 23 banques alimentaires et associations caritatives à travers le Royaume-Uni, et jusqu’à présent cette année, nous avons fait don de 2,9 millions de produits alimentaires et de boissons. Suggérer de jeter de la nourriture ou des boissons parfaitement bonnes est faux : le, nous le donnons.

« Comme nos clients peuvent s’y attendre – et conformément aux réglementations britanniques en matière de sécurité alimentaire – nous ne donnons pas d’aliments présentant un risque pour la sécurité. Cela inclut les articles ayant dépassé leur date de péremption, qui auraient pu être endommagés ou qui ont été retournés et nous ne peut plus garantir leur sécurité ou leur qualité.

« C’est mieux pour l’environnement, nos clients, nos communautés et pour notre entreprise lorsque nous pouvons revendre ou donner ces produits. Comme ce sera le cas avec la plupart des détaillants, nous avons encore du travail à faire, mais nous travaillons vers un objectif de zéro élimination de produit. »

Des groupes écologistes s’attaquent aux déchets Crédit : ITV

Amazon a déclaré qu’il ne revendait ni ne donnait de nourriture qui constitue un « risque pour la sécurité » Crédit : ITV

