L’entrepôt d’Amazon est presque vide alors que l’augmentation de salaire de 35p rencontre la fureur des travailleurs

Le plus grand hub britannique d’AMAZON est presque vide tandis que les travailleurs tentent d’empêcher les camions de partir alors que la ligne de paie de l’entreprise menace d’engloutir l’industrie.

Peu de personnel s’est présenté à Tilbury, Essex, et certains camions ont été retenus, une situation reflétée à la base d’Amazon à Rugeley, Staffs.

Les employés sont en colère contre l’offre de 35 pence de l’heure de la société, détenue par le multimilliardaire Jeff Bezos.

Une source a déclaré: “Il y a une crainte dans l’industrie que les travailleurs d’autres entreprises emboîtent le pas et essaient d’arrêter les livraisons.”

Le personnel de DHL en Écosse a voté la grève.

Amazon a déclaré que le salaire horaire minimum pour les débutants augmentait entre 10,50 £ et 11,45 £.

Une source a déclaré: “Beaucoup ne reviennent pas et ceux qui l’ont dit disent que l’atmosphère est terrible. Il y a une vraie colère.

« Les gens en ont assez. Les travailleurs empêchaient les livraisons de partir à la fois à Tilbury et à Rugeley.”

Hier, The Sun a raconté comment les travailleurs d’Amazon s’étaient soulevés contre le milliardaire Jess Bezos dans une série de débrayages.

Des centaines de travailleurs ont organisé un débrayage dans le plus grand centre de distribution de l’entreprise à Tilbury, Essex, et ont commencé un sit-in à la cantine mercredi et jeudi.

Il y a eu des scènes de colère lorsque les patrons ont tenté de les persuader de reprendre le travail et les ont avertis qu’ils ne seraient pas payés lorsqu’ils étaient en grève.

Alors que la nouvelle se répandait parmi le personnel d’Amazon, elle a déclenché des scènes similaires au centre de distribution de Rugeley, près de Lichfield, Staffs, puis sur son site de Coventry.

Les troubles ont commencé mercredi après-midi lorsque le personnel a appris qu’ils obtenaient une augmentation de seulement 35 pence de l’heure malgré l’aggravation de la crise du coût de la vie.

Le syndicat GMB a déclaré que les travailleurs recherchaient une augmentation de 2 £ de l’heure pour mieux répondre aux exigences de leur travail et faire face à la crise.

On estime que l’action a affecté l’arrivée de centaines de milliers de colis Amazon et entraînera des perturbations pendant des jours.