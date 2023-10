L’entremetteuse Tamica Lee parle de « Prêt à aimer : faites un pas »

Un entremetteur de Big Easy reppin’ l’a fait Prêt à aimer débuts et elle a tout raconté à BOSSIP sur le jumelage des dames dans le Bayou.

« Ce que vous voulez n’est pas nécessairement ce dont vous avez besoin », a déclaré l’expert.

Prêt à aimer : faites un pas première ce vendredi 13 octobre à 20 heures PROPRE et réintroduit les observateurs de RTL dans Ashlee Akins (S1, Atlanta), Verneashia Allen (S3, Houston), Zadia Murphy (S4, Washington, DC), et Shereese Logan (S6, Miami).

L’émission a également permis à ses propres observateurs de réintroduire Tamica Lee, une entremetteuse experte qui est la «reine de la Nouvelle-Orléans». Lee a fait des vagues à la télévision dans la télé-réalité sur Charme du sud de la Nouvelle-Orléans et comme un Bonjour la Nouvelle-Orléans ancre.

Elle utilise désormais son expertise dans tout ce qui concerne NOLA au profit des beautés en quête d’amour.

Lors de la première de vendredi, Tamica a présenté 25 M. Rights potentiels aux dames. Les dames ont choisi les hommes qui avaient attiré leur attention en premier et ont sélectionné les dates en fonction de leurs préférences personnelles. À la fin de l’épisode, cependant, ils ont reçu un signal d’alarme lorsque Tamica a annoncé qu’elle interviendrait et les mettrait en relation avec un M. Right qu’ils auraient peut-être négligé.

Selon Tamica, la Nouvelle-Orléans est un « endroit spectaculaire » où les quatre anciennes de RTL peuvent trouver l’amour.

« Une fois que vous atterrissez à la Nouvelle-Orléans et que vous partez, vous vous demandez : que vient-il de se passer ? » Tamica a déclaré au rédacteur en chef de BOSSIP Daniel Canada. « Je me dis, la Nouvelle-Orléans vient d’arriver, n’est-ce pas ? Cela pénètre dans votre âme, la musique, la nourriture. C’est tellement romantique. C’est tellement plein de culture. Et c’est pourquoi vous pouvez trouver l’amour ici. « C’est partout où vous activez n’importe quel bloc. Il y a tellement d’expériences différentes et tellement de personnes différentes et chez ces hommes à tout moment que vous pouvez trouver tout ce que vous voulez.

Elle a également ajouté qu’elle avait mis Vernisha, Zadia, Ashlee et Shereese au défi d’approfondir leurs relations avec ces hommes « particulièrement différents » qui allaient des musiciens aux avocats, en passant par un ancien joueur de la NFL qui possède 17 chats.

Selon l’entremetteuse, elle a encouragé les dames à écrire tout ce qu’elles recherchaient chez un compagnon et à le jeter.

« Parfois, je pense que ce que vous voulez n’est pas nécessairement ce dont vous avez besoin », a déclaré Tamica à BOSSIP. « Et je pense que vous devez entendre cela, savoir cela et en faire l’expérience. C’est ça, les rencontres, donc mon truc avec les femmes, c’était de sortir avec quelqu’un avec qui on ne penserait pas vouloir sortir. « Si la taille était un facteur, allez avec quelqu’un de plus petite que vous, ou si les enfants étaient un facteur, sortez avec quelqu’un qui a des enfants et voyez à quoi vous êtes ouvert », a-t-elle ajouté. « Je suis mariée depuis 16 ans, avec mon mari depuis 20 ans, et il représente tout ce que je ne voulais pas sur le papier », a-t-elle ajouté. « Il n’est rien de ce que je voulais sur le papier, donc parfois il faut faire l’expérience de l’amour en dehors de ce que l’on pense vouloir. »

Regardez notre exclusivité avec Tamica Lee !

Après 12 épisodes d’une heure, nos quatre étourdisseurs célibataires doivent chacun décider si l’un des hommes est digne de FAIRE UN DÉMÉNAGEMENT permanent à la Nouvelle-Orléans pour un nouveau départ dans la vie et l’amour – ou s’ils le feront. retournent chez eux toujours à la recherche de « celui-là ».

Es-tu en train de regarder Prêt à aimer : faites un pas?