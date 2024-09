Le prince Harry pourrait peut-être regagner son ancienne réputation auprès des Britanniques s’il reste vigilant.

On dit au duc de Sussex qu’il est en couple pour regagner la confiance de son peuple s’il décide discrètement de revenir dans son pays natal.

Luciana Bellini écrit pour le Evening Standard : « Un vieil ami d’Harry a suggéré que s’il revenait au Royaume-Uni sans faire d’histoires, sans faire de publicité et en participant à des événements très banals, il pourrait faire ses preuves et reconquérir le public britannique. »

Elle a également cité l’initié : « Il devrait accepter le fait qu’il pourrait être réduit à couper le ruban pendant une longue période. »

Mme Bellini ajoute : « Beaucoup diront que l’approche « sans chichis » ne semble pas vraiment être dans les cordes des Sussex à l’heure actuelle. Mais qu’il s’agisse d’une approche progressive et discrète ou d’un grand geste de la part d’Harry, il n’en demeure pas moins que dans l’état actuel des choses, la famille royale ne semble pas en mesure de l’accueillir à nouveau dans le giron de la famille. »

Cela survient alors que l’expert royal Kinsey Schofield a qualifié Harry de trop « destructeur »

« Harry a été trop destructeur et égoïste ces dernières années pour que les membres les plus haut placés de la famille royale l’accueillent à nouveau », explique Schofield. « Les actions d’Harry et Meghan ont été impitoyables et cruelles. La famille ne s’intéresse pas à leur drame. »