L’entrée présidentielle de Ron DeSantis rappelle un film Batman

Cependant : la plupart des fonctionnaires du parti sont résignés à ce que Trump obtienne la nomination. La base de Trump, qui domine le parti, est enragée et ne supportera pas qu’il soit défié. Cependant, chacun peut voir que des événements extérieurs pourraient intervenir – légaux ou non. Si cela se produit, DeSantis veut être le gars qui se tient au centre de la scène.

Mais vraiment, il n’y a qu’une seule chose que vous devez savoir sur Ron DeSantis. Il y a beaucoup de républicains très riches qui veulent une alternative à Donald Trump. Ils savent que Trump est un perdant électoral avéré et qu’il va faire face à diverses accusations criminelles. Ils ont besoin d’une alternative, et en ce moment, DeSantis l’est.

Vous allez beaucoup entendre parler de DeSantis alors que le pays se prépare pour les élections de l’année prochaine. Sur le papier, à certains égards, c’est un dreamboat, si vous êtes républicain. DeSantis est la loi de Harvard et un vétéran de la guerre. Il vient d’être réélu par une large marge dans le troisième État le plus peuplé du pays – c’est un jour d’élection où Trump a perdu et les républicains du pays ont passé une nuit terrible.

Et personne n’a mentionné Donald Trump – clairement un accord en coulisses entre Musk et DeSantis.

Donc pour l’instant, DeSantis consacre toutes ses énergies à être plus MAGA que n’importe qui d’autre. Ses politiques en Floride ont été dures et inutilement cruelles envers les homosexuels, les personnes trans, les immigrants et bien sûr les femmes enceintes. (Il a promulgué une loi interdisant les avortements après six semaines.)

C’est le mouvement tactique ultime. Lui et son équipe savent qu’il doit avoir raison d’accepter le manteau MAGA si Trumps abandonne. Cela créerait des problèmes évidents, voire fatals, lors d’élections générales contre les démocrates. DeSantis babille constamment sur des choses qui ont peu de résonance pour ceux qui ne se sont pas immergés dans la bulle médiatique de droite. (J’ai dû chercher l’un d’entre eux moi-même.) De nombreux électeurs ont clairement indiqué qu’ils en avaient assez des restrictions à l’avortement. Et sur la question déterminante de la politique étrangère de notre époque, DeSantis a peur de tenir tête à la Russie après son invasion de l’Ukraine.

L’équipe DeSantis s’en fiche. Ils s’occuperont du virage vers le centre lors d’élections générales quand ils le devront – et certains pourraient sans doute espérer que les circonstances y interviennent également pour faire de Biden un candidat plus vulnérable ou même le retirer de la course.

Vous remarquerez que, sous le discours dur, la cruauté politique et le positionnement maladroit, il y a beaucoup d’espoirs et de rêves sous-jacents à la candidature de Ron DeSantis. La droite dit que la gauche aux États-Unis sont des flocons de neige, mais voici un gars qui ne résistera ni à Vladimir Poutine ni à Donald Trump, et fonde une campagne présidentielle presque entièrement sur des souhaits. Ce n’est pas vraiment ce que vous attendez de ce qui était autrefois le parti de Ronald Reagan, mais c’est l’état dans lequel les républicains se sont mis ces jours-ci.