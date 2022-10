L’entrée nord-est de Yellowstone sera ouverte à la circulation samedi

MAMMOTH HOT SPRINGS, Wyo (AP) – L’entrée nord-est du parc national de Yellowstone sera ouverte à tous les véhicules samedi, alors même que les travaux se poursuivent pour réparer les routes endommagées par les inondations historiques de juin, a annoncé jeudi le service du parc.

La route d’entrée nord-est, qui relie Cooke City et Silver Gate à Tower Junction, ouvrira à 8 heures du matin samedi.

“Nous sommes très heureux de rétablir l’accès public au corridor nord-est quatre mois seulement après l’inondation de juin”, a déclaré le surintendant Cam Sholly dans un communiqué.

Le parc national de Yellowstone a été fermé après que de fortes pluies ont accéléré la fonte de la neige à la fin du printemps, envoyant des rivières sur leurs rives le 13 juin, emportant des ponts, érodant les berges des rivières et forçant 10 000 visiteurs à quitter le parc.

Les inondations ont remodelé les rivières et les canyons du parc et détruit de nombreuses routes. Les visiteurs ont été évacués et le parc a été fermé. Dans le sud du Montana, de fortes inondations ont touché des maisons le long des rivières Yellowstone et Stillwater et Rock Creek à Red Lodge.

Trois des cinq entrées du parc ont rouvert le 22 juin.

Toutes les sections endommagées par les inondations de la route d’entrée nord-est seront pavées d’ici samedi, à l’exception d’une section de route près du sentier populaire menant à Trout Lake, a déclaré le National Park Service.

La circulation sera autorisée sur le segment de la route, mais il y aura de courts retards, ont indiqué des responsables. Ces travaux devraient être effectués dans les 10 jours suivants.

Un court tronçon de route dans le canyon de Lamar, connu pour son observation de la faune, restera une route pavée à voie unique tout au long de l’hiver. Un feu stop temporaire sera mis en place pour permettre une circulation à sens unique alternée, ont indiqué les responsables du parc.

Les travaux routiers se poursuivront aussi longtemps que le temps le permettra, ont indiqué des responsables.

Une entrée de parc près de Gardiner, également fermée depuis juin, devrait être ouverte à toute circulation d’ici le 1er novembre.

The Associated Press