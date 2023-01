L’entrée épique de Love Island de Maya Jama révélée alors que l’émission éclabousse l’argent d’un nouvel hôte passionnant

MAYA Jama entrera dans l’histoire de Love Island alors qu’elle se prépare à faire l’entrée la plus extravagante de la villa dans l’histoire de la série.

Les patrons d’ITV ont sorti tous les hauts pour la star de la télévision Maya – qui s’envolera par hélicoptère dans des scènes inédites sur Love Island.

Maya, 28 ans, a précédemment taquiné son entrée passionnante et maintenant Le soleil peut révéler en exclusivité comment elle se présentera pour rencontrer les candidats de cette année.

Une source a déclaré: “Maya est une énorme signature pour Love Island et ITV voulait s’assurer que son entrée dans l’émission était quelque chose de très spécial.

«Ils ont déboursé beaucoup d’argent pour cette entrée et c’est la plus extravagante – et la plus chère – de l’histoire de Love Island.

« Maya va être embarquée dans un hélicoptère et s’envolera pour la villa.

« Ça va être un moment énorme et ce sera vraiment excitant pour les concurrents, qui ont l’habitude de voir les hôtes se présenter à la porte.

“Les étincelles vont piloter cette série – et Maya va être comme le feu d’artifice qui lance la procédure.”

Le Soleil a révélé en exclusivité l’année dernière comment Maya avait été choisie pour succéder à Laura Whitmore dans l’émission à succès ITV2 et ITVX.

Depuis qu’elle a quitté BBC Radio 1 en mai 2020, Maya est devenue un nom familier à la télévision et a occupé des rôles principaux à la BBC et à ITV.

Après s’être vu offrir le poste de Love Island, Maya a déclaré qu’elle était une grande fan de la série.

Elle a atterri en Afrique du Sud ce week-end et a partagé des photos des coulisses avec ses 2,5 millions de followers sur Instagram.

Love Island commence le lundi soir à 21 heures, avec une flopée d’aspirants prêts à rencontrer leurs matchs.

L’admission de cette année comprend la sensation des médias sociaux Will Young, qui travaille comme agriculteur, et l’actrice Olivia Hawkins, qui a travaillé comme sosie pour l’actrice Michelle Keegan.

Aujourd’hui, ITV a dévoilé une toute nouvelle tournure pour la version hivernale de Love Island de cette année.

Pour la première fois dans l’histoire de la série, les fans voteront pour la première bombe à entrer dans la villa.

Le vote a ouvert aujourd’hui et les fans auront jusqu’à 21h demain [Friday] nuit pour avoir leur mot à dire.

L’administrateur du cabinet d’avocats Ellie Spence, 25 ans, et le footballeur semi-professionnel Tom Clare, 23 ans, sont les premiers à voter et les fans devront décider qui envoyer.

