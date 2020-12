Une femme a lancé un appel désespéré pour ramener sa sœur à la maison pour Noël 35 ans après avoir disparu d’un hôpital dans une petite communauté rurale.

Thi Kim Hoa Tran a souffert d’une migraine le 23 août 1985 et a été emmenée à l’hôpital Lyell McEwin d’Elizabeth, au nord d’Adélaïde, par son père.

Kim, qui avait entre 16 et 18 ans à l’époque, a rapidement reçu un lit et son père a quitté l’hôpital pour aller chercher son autre fille à l’école.

Plus tard dans la soirée, le père de Kim a reçu un appel l’avertissant que sa fille avait été libérée et était prête à être récupérée.

Mais l’adolescent n’a jamais été revu.

Thi Kim Hoa Tran (photo) a été vue pour la dernière fois en Australie-Méridionale le 23 août 1985

La sœur cadette de Kim, qui avait cinq ans au moment de la disparition, a maintenant demandé l’aide de l’enquêteur privé Luke Athens pour l’aider à découvrir le mystère qui a criblé sa famille pendant des décennies.

La famille de quatre personnes a immigré du Vietnam en Australie quatre ans avant la disparition de Kim.

Ils parlaient à peine anglais et selon les normes modernes, l’identité de Kim était à peine documentée.

La sœur de Kim, qui souhaite garder l’anonymat, se souvient que son père est revenu de l’hôpital et a déclaré que Kim n’était « pas là et que quelqu’un l’avait emmenée ».

« Ils ont appelé la police, la police a dit qu’ils ne pouvaient rien faire car elle avait été libérée et était majeure », a déclaré la femme au Daily Mail Australia.

«Mes parents à l’époque ne parlaient pas anglais. Ils ne pouvaient pas demander de l’aide.

«Ils ne savaient pas à qui s’adresser.

La disparition hante la sœur de Kim depuis des années et elle a maintenant décidé qu’il était temps de trouver des réponses.

«Je pense à ma sœur tout le temps. Cela fait 35 ans », a-t-elle déclaré.

Le père de Kim l’avait emmenée à l’hôpital Lyell McEwin d’Elizabeth, au nord d’Adélaïde, après avoir souffert d’une migraine

«J’ai continué à avoir une éducation et une famille. Et je me demande toujours quels jalons elle est passée.

«Je veux la retrouver. Je veux savoir qui lui est arrivé.

Les parents de la femme ne sont plus en vie.

La sœur de Kim a déclaré qu’il y avait un « certain élément de honte » après la tragédie, alors que la famille avait déménagé du Vietnam en Australie pour un nouveau départ.

«Au fil des ans, mes parents ont eu du mal à en parler», a-t-elle déclaré.

«C’était quelque chose de vraiment douloureux pour eux. Ne connaissant pas la langue à l’époque.

«Imaginez emmener votre fille à l’hôpital pour une migraine et ne plus jamais la revoir.

L’enquêteur privé Luke Athens est sur l’affaire depuis environ deux mois et demi. Une femme a partagé une entrée de journal de la soirée de 1985 où Kim a disparu

M. Athènes travaille sur l’enquête depuis environ deux mois et demi, mais a décidé de partager l’affaire publiquement dans l’espoir de pouvoir rechercher d’autres pistes.

L’enquêteur privé Luke Athens (photo) a déclaré qu’il était « déterminé » à trouver des réponses

Il s’est rendu en Australie-Méridionale, traquant tout le monde dans l’État du même nom – mais en vain.

«Je n’ai plus l’impression qu’elle est en Australie du Sud», a-t-il déclaré.

M. Athens a déclaré que l’affaire était particulièrement difficile car ils ne connaissaient pas l’âge officiel de Kim et que son nom aurait pu changer.

«Nous ne sommes pas sûrs à 100% que ce soit son vrai nom. Nous allons simplement utiliser ce nom vietnamien », a-t-il déclaré.

M. Athens a interviewé des voisins qui vivaient dans la région à l’époque.

Une femme a partagé une entrée de journal de la soirée de 1985 où Kim a disparu.

L’entrée griffonnée disait: «Kim. Kidnappé? Police.’

M. Athens a déclaré qu’il y avait également eu une observation non confirmée de Kim dans les magasins d’Elizabeth en 2012.

La sœur de Kim a partagé une photo d’elle-même avec un jouet de ver luisant – le seul cadeau qu’elle a reçu de sa sœur. « Mon premier jouet, je l’ai gardé toutes ces années », a-t-elle déclaré

L’enquêteur privé a déclaré qu’il était «déterminé» à trouver des réponses.

‘Si rien ne vient de ça [media] libération, je vais chercher dans chaque état », dit-il.

M. Athens a déclaré que son enquête avait été un peu « décevante » dans la mesure où il ne pensait pas que le cas de Kim avait attiré autant d’attention que d’autres personnes disparues.

« Si c’était une fille occidentale aux cheveux blonds aux yeux bleus, cette merde serait partout dans les médias », a-t-il déclaré.

«Parce que c’est un immigrant vietnamien, il est un peu balayé sous le tapis.

La sœur de M. Athen et de Kim pensent qu’il est trop tôt pour savoir ce qui est arrivé à l’adolescent.

« J’ai eu beaucoup de pensées au fil des ans, mais je ne sais pas ce qui lui est arrivé », a déclaré la femme.

La sœur de Kim a déclaré qu’elle avait du mal à comprendre comment personne n’avait vu l’adolescente vietnamienne le jour de sa disparition. Elle n’avait ni argent ni effets personnels avec elle.

L’entrée de journal griffonnée (photo) disait: « Kim. Kidnappé? Police.’

Il y a une récompense de 20 000 $ pour les informations menant directement à l’endroit où se trouve Kim.

« Grâce à cette enquête, j’espère juste la retrouver, qu’elle soit ici ou non », a déclaré la sœur de Kim.

« En rendant public cela, nous espérons que quiconque possédant des informations pourra nous ramener à cette nuit de 1985.

« Nous implorons simplement quiconque de se manifester pour que ma famille puisse avoir une fermeture.

«Quelqu’un quelque part pourrait savoir quelque chose.

La femme a partagé une photo d’elle-même avec un jouet de ver luisant – le seul cadeau qu’elle a reçu de Kim.

«Mon premier jouet, je l’ai gardé toutes ces années», dit-elle.

Toute personne disposant d’informations peut contacter M. Athènes ici.