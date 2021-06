L’entrée de style Salman Khan du marié dans le mariage avec ‘Saajanji Ghar Aye’ laisse Desis dans la crainte

En ce qui concerne les mariages indiens, c’est une vitrine massive de glamour et de paillettes. Les grands mariages indiens ne sont jamais un événement subtil, au lieu de jours de célébrations, de rituels et de réjouissances. Souvent, les vidéos de nombreuses scènes de mariage indien deviennent virales pour certaines excentricités ou particularités. Dans une autre vidéo récente devenue virale, on voit un marié faire l’entrée la plus bollywoodienne de tous les temps – une entrée de style Salman Khan avec le baarat. La vidéo de la même chose fait maintenant le tour des réseaux sociaux, créant tout un buzz.

La vidéo montre le marié vêtu d’un sherwani blanc et d’un turban safran, se déplaçant sur les rythmes desi de ‘Saajan Ji Ghar aaye Dulhan kyon sharmaaye’ du hit Bollywood de 1998, Kuch Kuch Hota Hai avec Kajol Mukherjee, Shah Rukh Khan et Salman Khan. Cette chanson présente Salman Khan, lors de son mariage avec Kajol (Anjali).

Cependant, on voit le marié prendre les sensations de Salman Khan avec son groupe de personnes alors que tous dansent joyeusement sur la chanson!

La vidéo a été partagée par l’utilisateur Instagram, theweddingmaniaa, et depuis lors, il a suscité beaucoup de réactions.

Les scènes de mariage indien nous divertissent tout le temps avec ses événements. Dans un autre exemple récent, un couple de Madurai, dans le Tamil Nadu, s’est marié dans les airs pour contourner le plafond de 50 personnes lors des rassemblements au milieu des nouvelles restrictions de Covid-19 dans l’État. Le couple, Rakesh et Dakshina, a décidé de louer un vol charter entier pendant deux heures et a invité 161 invités afin qu’ils puissent se marier en présence de tous leurs amis et de leur famille.

Un Boeing 737 de SpiceJet a été affrété par une agence de voyages à Madurai le 23 mai 2021 pour un groupe de passagers pour une balade après leur mariage. Le client a été clairement informé des directives Covid à suivre et s’est vu refuser l’autorisation d’effectuer toute activité à bord. L’approbation de ce vol a été considérée comme une joie pour le groupe de mariage.

