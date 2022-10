L’entrée de Djokovic serait une “gifle” pour les Australiens vaccinés – politicien

Un ancien ministre du gouvernement australien a affirmé que la levée de l’interdiction de la star du tennis serait une erreur

L’ancienne ministre australienne de l’Intérieur, Karen Andrews, a affirmé que la levée de l’interdiction de visa de Novak Djokovic pour le laisser jouer à l’Open d’Australie au début de 2023 serait une “claque au visage” pour ses compatriotes qui ont reçu leurs vaccins Covid.

Djokovic, non vacciné, est arrivé en Australie en janvier de cette année avec une exemption médicale qu’il pensait suffisante pour lui permettre de défendre son titre à Melbourne Park.

Après un tollé public, cependant, il a été détenu, expulsé et interdit d’entrer en Australie jusqu’en 2025 en vertu des règles gouvernementales.

Le gouvernement australien a le pouvoir de lever l’interdiction, et l’Australie supprimant son obligation pour les voyageurs internationaux étrangers de déclarer leur statut vaccinal a encouragé le vainqueur du Grand Chelem à 21 reprises à avoir la chance de participer au tournoi en 2023.

Djokovic a récemment révélé qu’il espère entendre “nouvelle positive” sur ses chances de se diriger vers Down Under, où il a remporté un record de neuf titres, mais l’ancien ministre du gouvernement Andrews a insisté sur le fait que le changement de règles ne devrait avoir aucun impact sur le cas de Djokovic.

“Il y aurait eu d’autres personnes dans des circonstances similaires qui auraient également vu leur visa annulé”, a-t-elle expliqué à ABC Radio en Australie lundi.

“Donc, si l’immigration choisit maintenant d’accorder une allocation spéciale à Novak Djokovic, la question évidente est de savoir ce qu’ils vont faire de toute autre personne qui pourrait se trouver dans des circonstances similaires?”

Andrews a affirmé que lever l’interdiction de Djokovic et lui permettre de retourner en Australie avant 2025 serait un “Une gifle pour ces gens en Australie qui ont fait la bonne chose (et) se sont fait vacciner.”

“(Pourquoi) Novak Djokovic devrait-il être autorisé à rentrer dans le pays simplement parce qu’il est un joueur de tennis de haut rang avec plusieurs millions de dollars?” elle a demandé.

“Cela ne devrait pas être juste une règle pour (lui) et une règle différente pour tout le monde.”

Djokovic n’a pas pu se rendre à New York pour l’US Open cet été en raison de son statut non vacciné, mais a affirmé qu’il ne regrettait pas d’avoir raté un deuxième tournoi du Grand Chelem sur quatre en raison de sa position.

“Je n’ai aucun regret” a déclaré le joueur de 35 ans avant la Laver Cup fin septembre.

“Je veux dire, je me sens triste de ne pas avoir pu jouer [at Flushing Meadows], mais c’était une décision que j’avais prise et je savais quelles en seraient les conséquences. Alors je les ai acceptés, et c’est tout.

Djokovic a remporté des tournois consécutifs lors de week-ends consécutifs en battant Stefanos Tsitsipas lors de la finale de l’Open d’Astana dimanche.

Gagnant également de l’Open de Tel Aviv une semaine plus tôt, il compte désormais 90 titres au niveau de la tournée à son actif et a admis qu’une absence forcée de trois mois du terrain après avoir remporté Wimbledon en juillet l’avait rendu plus avide de succès.

« Je ne pouvais pas rêver d’un meilleur redémarrage de la saison. Je suis super motivé et motivé pour terminer la saison aussi bien que je l’ai fait ces dernières semaines. a déclaré Djokovic devant le tribunal du Kazakhstan.