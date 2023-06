L’entraîneure du Brésil Pia Sundhage prête à combler un vide dans sa carrière avec la gloire de la Coupe du monde

L’illustre carrière de l’entraîneur Pia Sundhage dans le football féminin comprend des médailles d’or olympiques, un titre de la Copa America Femenina et des distinctions telles que celle d’entraîneur féminin de l’année de la FIFA.

La seule grande lacune dans son curriculum vitae d’entraîneure est une couronne de la Coupe du monde féminine. Sundhage s’est rapprochée en 2011 lorsque son équipe des États-Unis a perdu la finale contre le Japon lors d’une séance de tirs au but.

La Suédoise de 63 ans a une quatrième chance de remporter enfin le gros lot avec le Brésil, qui cherche également son premier trophée de Coupe du monde alors que la grande Marta approche de la fin de ses jours de jeu.

Sundhage a déclaré dans une interview à l’Associated Press au centre d’entraînement du Brésil à Teresopolis, près de Rio de Janeiro, qu’elle aimait leurs chances lorsque le tournoi débutera le 20 juillet en Australie et en Nouvelle-Zélande.

Son équipe est dans le groupe F avec la France — l’équipe qui a éliminé les Brésiliennes il y a quatre ans en huitièmes de finale — la Jamaïque et le Panama.

« Je crois vraiment que les 10 équipes les mieux classées, comme nous, ont une chance d’aller jusqu’au bout », a déclaré Sundhage. « Les États-Unis, l’Allemagne, la Suède et l’Angleterre ont de grandes chances de gagner.

« Mais regardez le Canada. Ils ont gagné une médaille d’or olympique (en 2020) et ils viennent toujours de derrière. Si vous n’avez pas de blessures, vous avez une grande équipe, vous gagnez en confiance en gagnant et en ayant un peu de chance . »

Son implication comme entraîneure dans les Coupes du monde féminines a commencé en 2007 en tant qu’adjointe avec la Chine. Il y a eu le quasi-accident avec les États-Unis en 2011, entre les médailles d’or olympiques aux Jeux de Pékin et de Londres. En 2015, son équipe suédoise a été éliminée en huitièmes de finale.

Elle s’occupait des femmes suédoises des moins de 17 ans lorsque la Confédération brésilienne de football est venue à Sundhage après la Coupe du monde féminine 2019. Son contrat prend fin après les Jeux olympiques de 2024 à Paris. Au cours de ses séjours aux États-Unis, en Suède et au Brésil, son taux de victoire est supérieur à 66 %.

Sundhage est venu au Brésil avec une connaissance de sa culture du football mais presque aucune compétence en langue portugaise et un style exigeant. Quatre ans plus tard, elle est devenue fan des chanteurs brésiliens et a adopté une approche plus patiente.

Elle a dit qu’elle avait ressenti un choc culturel lorsqu’elle avait accepté le poste, les joueurs dépendant de leurs compétences mais n’ayant pas encore grandi en termes de travail d’équipe.

En avril, montrant que son équipe était en hausse, le Brésil a fait match nul en Angleterre et a battu l’Allemagne en deux matches amicaux malgré plusieurs joueurs blessés, dont Marta.

« Au début, c’était écrasant », a déclaré Sundhage. « Quand je suis allé aux États-Unis, c’était la même chose. Ils avaient beaucoup de succès, et qui suis-je ? Dois-je changer quelque chose ? Oui, bien sûr, un peu. Mais ça ne pouvait pas changer trop parce qu’ils Et ça ne pouvait pas être trop petit car on pouvait aussi bien faire venir un coach américain, c’est pareil ici.

« En Suède, nous sommes très bien organisés, nous avons un plan de match, surtout en défense. Quand il s’agit des États-Unis, c’est ‘Allez-y, un contre un.’ Et bien sûr, cela apporte toujours un changement pour être plus flexible et organisé. Ce pays chaleureux avec des gens chaleureux est très émotif. Ils comptent sur leur technique et font des choses spéciales qui vous font briller, votre équipe brille. »

Le défenseur Rafaella reconnaît que la première expérience du Brésil avec un entraîneur étranger a amélioré la défense de l’équipe et apporté une approche plus tactique.

« Elle a apporté son style d’équipe très compacte, il est très difficile pour les autres de briser nos lignes », a déclaré Rafaella à l’AP. « Nous avons beaucoup évolué. Pia est une extravertie lors de nos rencontres, elle chante et rit, mais elle est très exigeante sur notre condition physique, notre intensité. Nous n’oublierons jamais notre entraînement intensif avec elle. J’espère que nous pourrons porter ces leçons au-delà de la 2024 Olympiques, peu importe combien de temps elle travaille avec le Brésil. »

Sundhage annoncera son équipe de Coupe du monde, qui a déjà été touchée par des blessures, mardi. Trois qui se démarquent ont exclu l’attaquante Ludmila, mis Marta, 37 ans, au risque de partir du banc et jeté des doutes sur la milieu de terrain Angelina.

« C’est un jeu d’équipe, ce n’est pas un joueur qui va gagner la Coupe du monde. Ce sera l’équipe, et ce sera une équipe cohérente », a déclaré Sundhage.

L’entraîneur a ajouté que certains des joueurs qu’elle choisira « seront imparables » d’ici quatre ans.

Sundhage sait que les supporters brésiliens la jugeront sur ce qui se passe lors de la Coupe du monde, mais elle est convaincue qu’elle est sur la bonne voie. Quant à ce qui se passe après, elle est indifférente. Le meilleur résultat précédent de l’équipe était de se qualifier pour la finale de 2007 et de perdre contre l’Allemagne.

« Je suis sur un parcours fantastique vers la Coupe du monde », a déclaré l’entraîneur. « Puis un autre voyage fantastique vers les Jeux olympiques en France. Et puis je n’en ai aucune idée.

« Ce qui compte, c’est que je sois ici, en ce moment. »

Reportage de l’Associated Press.

SUIVRE Suivez vos favoris pour personnaliser votre expérience FOX Sports Coupe du Monde Féminine de la FIFA

Tendances COUPE DU MONDE DE LA FIFA FEMMES